Minggeng Yang

Prophet NO3

Minggeng Yang
0 comentários
Confiabilidade
93 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 2 272%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
22 134
Negociações com lucro:
15 909 (71.87%)
Negociações com perda:
6 225 (28.12%)
Melhor negociação:
1 711.64 USD
Pior negociação:
-828.87 USD
Lucro bruto:
136 391.20 USD (2 766 966 pips)
Perda bruta:
-77 142.39 USD (2 952 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
84 (849.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 798.05 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
58.52%
Depósito máximo carregado:
119.42%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
631
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
15.60
Negociações longas:
9 948 (44.94%)
Negociações curtas:
12 186 (55.06%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
2.68 USD
Lucro médio:
8.57 USD
Perda média:
-12.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 414.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 797.55 USD (11)
Crescimento mensal:
20.46%
Previsão anual:
248.24%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 173.99 USD
Máximo:
3 797.55 USD (6.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.59% (3 429.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.19% (25 819.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 19373
GBPAUD 1036
EURCAD 560
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDJPY 16
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 53K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 476
EURAUD 1.2K
GBPCAD 606
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
EURJPY 62
GBPJPY 466
NZDJPY 165
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -209K
GBPAUD 12K
EURCAD -5.6K
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
EURJPY 392
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 426
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 711.64 USD
Pior negociação: -829 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +849.91 USD
Máxima perda consecutiva: -1 414.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Sem comentários
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Prophet NO3
30 USD por mês
2 272%
0
0
USD
59K
USD
93
34%
22 134
71%
59%
1.76
2.68
USD
81%
1:400
