Negociações:
22 134
Negociações com lucro:
15 909 (71.87%)
Negociações com perda:
6 225 (28.12%)
Melhor negociação:
1 711.64 USD
Pior negociação:
-828.87 USD
Lucro bruto:
136 391.20 USD (2 766 966 pips)
Perda bruta:
-77 142.39 USD (2 952 702 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
84 (849.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 798.05 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
58.52%
Depósito máximo carregado:
119.42%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
631
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
15.60
Negociações longas:
9 948 (44.94%)
Negociações curtas:
12 186 (55.06%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
2.68 USD
Lucro médio:
8.57 USD
Perda média:
-12.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
28 (-1 414.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 797.55 USD (11)
Crescimento mensal:
20.46%
Previsão anual:
248.24%
Algotrading:
34%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 173.99 USD
Máximo:
3 797.55 USD (6.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
80.59% (3 429.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.19% (25 819.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19373
|GBPAUD
|1036
|EURCAD
|560
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|53K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|476
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|606
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-209K
|GBPAUD
|12K
|EURCAD
|-5.6K
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|EURJPY
|392
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|426
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 711.64 USD
Pior negociação: -829 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +849.91 USD
Máxima perda consecutiva: -1 414.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
