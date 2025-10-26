- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
22 128
Прибыльных трейдов:
15 906 (71.88%)
Убыточных трейдов:
6 222 (28.12%)
Лучший трейд:
1 711.64 USD
Худший трейд:
-828.87 USD
Общая прибыль:
136 378.40 USD (2 766 264 pips)
Общий убыток:
-77 136.81 USD (2 952 197 pips)
Макс. серия выигрышей:
84 (849.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
15 798.05 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
58.52%
Макс. загрузка депозита:
119.42%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
631
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
15.60
Длинных трейдов:
9 944 (44.94%)
Коротких трейдов:
12 184 (55.06%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
2.68 USD
Средняя прибыль:
8.57 USD
Средний убыток:
-12.40 USD
Макс. серия проигрышей:
28 (-1 414.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 797.55 USD (11)
Прирост в месяц:
20.44%
Годовой прогноз:
248.06%
Алготрейдинг:
34%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 173.99 USD
Максимальная:
3 797.55 USD (6.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
80.59% (3 429.64 USD)
По эквити:
77.19% (25 819.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19367
|GBPAUD
|1036
|EURCAD
|560
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|53K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|476
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|606
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-209K
|GBPAUD
|12K
|EURCAD
|-5.6K
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|EURJPY
|392
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|426
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 711.64 USD
Худший трейд: -829 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +849.91 USD
Макс. убыток в серии: -1 414.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
