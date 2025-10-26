- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
22 128
Gewinntrades:
15 906 (71.88%)
Verlusttrades:
6 222 (28.12%)
Bester Trade:
1 711.64 USD
Schlechtester Trade:
-828.87 USD
Bruttoprofit:
136 378.40 USD (2 766 264 pips)
Bruttoverlust:
-77 136.81 USD (2 952 197 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
84 (849.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 798.05 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
58.52%
Max deposit load:
119.42%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
631
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
15.60
Long-Positionen:
9 944 (44.94%)
Short-Positionen:
12 184 (55.06%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 414.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 797.55 USD (11)
Wachstum pro Monat :
20.44%
Jahresprognose:
248.06%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 173.99 USD
Maximaler:
3 797.55 USD (6.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.59% (3 429.64 USD)
Kapital:
77.19% (25 819.45 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19367
|GBPAUD
|1036
|EURCAD
|560
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|53K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|476
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|606
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-209K
|GBPAUD
|12K
|EURCAD
|-5.6K
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|EURJPY
|392
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|426
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 711.64 USD
Schlechtester Trade: -829 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +849.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 414.16 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
2 272%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
93
34%
22 128
71%
59%
1.76
2.68
USD
USD
81%
1:400