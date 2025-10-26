SignaleKategorien
Minggeng Yang

Prophet NO3

Minggeng Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
93 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 2 272%
BCRCo-REAL
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
22 128
Gewinntrades:
15 906 (71.88%)
Verlusttrades:
6 222 (28.12%)
Bester Trade:
1 711.64 USD
Schlechtester Trade:
-828.87 USD
Bruttoprofit:
136 378.40 USD (2 766 264 pips)
Bruttoverlust:
-77 136.81 USD (2 952 197 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
84 (849.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15 798.05 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
58.52%
Max deposit load:
119.42%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
631
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
15.60
Long-Positionen:
9 944 (44.94%)
Short-Positionen:
12 184 (55.06%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
28 (-1 414.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 797.55 USD (11)
Wachstum pro Monat :
20.44%
Jahresprognose:
248.06%
Algo-Trading:
34%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 173.99 USD
Maximaler:
3 797.55 USD (6.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
80.59% (3 429.64 USD)
Kapital:
77.19% (25 819.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 19367
GBPAUD 1036
EURCAD 560
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDJPY 16
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 53K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 476
EURAUD 1.2K
GBPCAD 606
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
EURJPY 62
GBPJPY 466
NZDJPY 165
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -209K
GBPAUD 12K
EURCAD -5.6K
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
EURJPY 392
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 426
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 711.64 USD
Schlechtester Trade: -829 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +849.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 414.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BCRCo-REAL" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
Keine Bewertungen
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
