- 자본
- 축소
트레이드:
22 128
이익 거래:
15 906 (71.88%)
손실 거래:
6 222 (28.12%)
최고의 거래:
1 711.64 USD
최악의 거래:
-828.87 USD
총 수익:
136 378.40 USD (2 766 264 pips)
총 손실:
-77 136.81 USD (2 952 197 pips)
연속 최대 이익:
84 (849.91 USD)
연속 최대 이익:
15 798.05 USD (46)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
58.52%
최대 입금량:
119.42%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
633
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
15.60
롱(주식매수):
9 944 (44.94%)
숏(주식차입매도):
12 184 (55.06%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
2.68 USD
평균 이익:
8.57 USD
평균 손실:
-12.40 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 414.16 USD)
연속 최대 손실:
-3 797.55 USD (11)
월별 성장률:
20.44%
연간 예측:
248.06%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 173.99 USD
최대한의:
3 797.55 USD (6.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.59% (3 429.64 USD)
자본금별:
77.19% (25 819.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19367
|GBPAUD
|1036
|EURCAD
|560
|EURAUD
|357
|GBPCAD
|286
|GBPNZD
|156
|EURNZD
|133
|NZDCAD
|64
|NZDUSD
|36
|EURUSD
|28
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|24
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|8
|USDJPY
|8
|USDCAD
|6
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|6
|AUDUSD
|2
|EURGBP
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|53K
|GBPAUD
|1.7K
|EURCAD
|476
|EURAUD
|1.2K
|GBPCAD
|606
|GBPNZD
|333
|EURNZD
|-7
|NZDCAD
|410
|NZDUSD
|98
|EURUSD
|185
|EURJPY
|62
|GBPJPY
|466
|NZDJPY
|165
|AUDJPY
|83
|USDJPY
|51
|USDCAD
|208
|GBPUSD
|99
|AUDCAD
|13
|AUDUSD
|93
|EURGBP
|-21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-209K
|GBPAUD
|12K
|EURCAD
|-5.6K
|EURAUD
|-254
|GBPCAD
|427
|GBPNZD
|6.4K
|EURNZD
|6.2K
|NZDCAD
|2.9K
|NZDUSD
|-421
|EURUSD
|-307
|EURJPY
|392
|GBPJPY
|4.1K
|NZDJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-774
|USDJPY
|2
|USDCAD
|615
|GBPUSD
|426
|AUDCAD
|-595
|AUDUSD
|392
|EURGBP
|-183
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCRCo-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
BlueberryMarkets-Live
|5.40 × 30
|
FBS-Real-7
|7.38 × 488
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
