시그널 / MetaTrader 4 / Prophet NO3
Minggeng Yang

Prophet NO3

Minggeng Yang
0 리뷰
안정성
93
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 2 272%
BCRCo-REAL
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
22 128
이익 거래:
15 906 (71.88%)
손실 거래:
6 222 (28.12%)
최고의 거래:
1 711.64 USD
최악의 거래:
-828.87 USD
총 수익:
136 378.40 USD (2 766 264 pips)
총 손실:
-77 136.81 USD (2 952 197 pips)
연속 최대 이익:
84 (849.91 USD)
연속 최대 이익:
15 798.05 USD (46)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
58.52%
최대 입금량:
119.42%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
633
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
15.60
롱(주식매수):
9 944 (44.94%)
숏(주식차입매도):
12 184 (55.06%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
2.68 USD
평균 이익:
8.57 USD
평균 손실:
-12.40 USD
연속 최대 손실:
28 (-1 414.16 USD)
연속 최대 손실:
-3 797.55 USD (11)
월별 성장률:
20.44%
연간 예측:
248.06%
Algo 트레이딩:
34%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 173.99 USD
최대한의:
3 797.55 USD (6.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
80.59% (3 429.64 USD)
자본금별:
77.19% (25 819.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 19367
GBPAUD 1036
EURCAD 560
EURAUD 357
GBPCAD 286
GBPNZD 156
EURNZD 133
NZDCAD 64
NZDUSD 36
EURUSD 28
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDJPY 16
AUDJPY 8
USDJPY 8
USDCAD 6
GBPUSD 6
AUDCAD 6
AUDUSD 2
EURGBP 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 53K
GBPAUD 1.7K
EURCAD 476
EURAUD 1.2K
GBPCAD 606
GBPNZD 333
EURNZD -7
NZDCAD 410
NZDUSD 98
EURUSD 185
EURJPY 62
GBPJPY 466
NZDJPY 165
AUDJPY 83
USDJPY 51
USDCAD 208
GBPUSD 99
AUDCAD 13
AUDUSD 93
EURGBP -21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -209K
GBPAUD 12K
EURCAD -5.6K
EURAUD -254
GBPCAD 427
GBPNZD 6.4K
EURNZD 6.2K
NZDCAD 2.9K
NZDUSD -421
EURUSD -307
EURJPY 392
GBPJPY 4.1K
NZDJPY -1.2K
AUDJPY -774
USDJPY 2
USDCAD 615
GBPUSD 426
AUDCAD -595
AUDUSD 392
EURGBP -183
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 711.64 USD
최악의 거래: -829 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +849.91 USD
연속 최대 손실: -1 414.16 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BCRCo-REAL"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 7
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
BlueberryMarkets-Live
5.40 × 30
FBS-Real-7
7.38 × 488
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
微信:Shangguandaren-
Telegram:@DennisShangguan
리뷰 없음
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 00:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 11:08
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.26 18:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 18:49
A large drawdown may occur on the account again
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.