İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
45 (95.74%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (4.26%)
En iyi işlem:
12.72 USD
En kötü işlem:
-19.36 USD
Brüt kâr:
194.06 USD (16 812 pips)
Brüt zarar:
-20.96 USD (320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (131.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.41 USD (26)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
8.94
Alış işlemleri:
23 (48.94%)
Satış işlemleri:
24 (51.06%)
Kâr faktörü:
9.26
Beklenen getiri:
3.68 USD
Ortalama kâr:
4.31 USD
Ortalama zarar:
-10.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-19.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.36 USD (1)
Aylık büyüme:
20.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.36 USD (2.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.19% (19.36 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|168
|EURUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|-133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.72 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +131.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
