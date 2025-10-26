- 자본
- 축소
트레이드:
160
이익 거래:
151 (94.37%)
손실 거래:
9 (5.63%)
최고의 거래:
156.96 USD
최악의 거래:
-316.78 USD
총 수익:
1 710.79 USD (65 030 pips)
총 손실:
-689.09 USD (7 023 pips)
연속 최대 이익:
105 (716.38 USD)
연속 최대 이익:
716.38 USD (105)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
2.96%
최대 입금량:
6.25%
최근 거래:
13 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.45
롱(주식매수):
79 (49.38%)
숏(주식차입매도):
81 (50.63%)
수익 요인:
2.48
기대수익:
6.39 USD
평균 이익:
11.33 USD
평균 손실:
-76.57 USD
연속 최대 손실:
2 (-177.14 USD)
연속 최대 손실:
-316.78 USD (1)
월별 성장률:
9.02%
연간 예측:
109.41%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
417.29 USD (22.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
22.58% (417.29 USD)
자본금별:
16.67% (308.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|58K
|EURUSD
|-133
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +156.96 USD
최악의 거래: -317 USD
연속 최대 이익: 105
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +716.38 USD
연속 최대 손실: -177.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
120%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
14
96%
160
94%
3%
2.48
6.39
USD
USD
23%
1:500