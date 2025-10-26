СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LiveRo0001
Filip Stefan Daniel

LiveRo0001

Filip Stefan Daniel
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 98%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
154
Прибыльных трейдов:
145 (94.15%)
Убыточных трейдов:
9 (5.84%)
Лучший трейд:
156.96 USD
Худший трейд:
-316.78 USD
Общая прибыль:
1 530.33 USD (63 292 pips)
Общий убыток:
-689.09 USD (7 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
105 (716.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
716.38 USD (105)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
2.96%
Макс. загрузка депозита:
6.24%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
76 (49.35%)
Коротких трейдов:
78 (50.65%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
5.46 USD
Средняя прибыль:
10.55 USD
Средний убыток:
-76.57 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-177.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-316.78 USD (1)
Прирост в месяц:
17.11%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
417.29 USD (22.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.58% (417.29 USD)
По эквити:
16.67% (308.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 145
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 837
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 56K
EURUSD -133
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +156.96 USD
Худший трейд: -317 USD
Макс. серия выигрышей: 105
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +716.38 USD
Макс. убыток в серии: -177.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
еще 32...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.12 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 19:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 05:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LiveRo0001
40 USD в месяц
98%
0
0
USD
1.7K
USD
12
96%
154
94%
3%
2.22
5.46
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.