- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
154
Прибыльных трейдов:
145 (94.15%)
Убыточных трейдов:
9 (5.84%)
Лучший трейд:
156.96 USD
Худший трейд:
-316.78 USD
Общая прибыль:
1 530.33 USD (63 292 pips)
Общий убыток:
-689.09 USD (7 023 pips)
Макс. серия выигрышей:
105 (716.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
716.38 USD (105)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
2.96%
Макс. загрузка депозита:
6.24%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
76 (49.35%)
Коротких трейдов:
78 (50.65%)
Профит фактор:
2.22
Мат. ожидание:
5.46 USD
Средняя прибыль:
10.55 USD
Средний убыток:
-76.57 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-177.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-316.78 USD (1)
Прирост в месяц:
17.11%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
417.29 USD (22.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.58% (417.29 USD)
По эквити:
16.67% (308.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|837
|EURUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|56K
|EURUSD
|-133
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +156.96 USD
Худший трейд: -317 USD
Макс. серия выигрышей: 105
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +716.38 USD
Макс. убыток в серии: -177.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
98%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
12
96%
154
94%
3%
2.22
5.46
USD
USD
23%
1:500