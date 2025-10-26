- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
155
Negociações com lucro:
146 (94.19%)
Negociações com perda:
9 (5.81%)
Melhor negociação:
156.96 USD
Pior negociação:
-316.78 USD
Lucro bruto:
1 558.23 USD (63 589 pips)
Perda bruta:
-689.09 USD (7 023 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
105 (716.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
716.38 USD (105)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
2.96%
Depósito máximo carregado:
6.24%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.08
Negociações longas:
77 (49.68%)
Negociações curtas:
78 (50.32%)
Fator de lucro:
2.26
Valor esperado:
5.61 USD
Lucro médio:
10.67 USD
Perda média:
-76.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-177.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-316.78 USD (1)
Crescimento mensal:
8.70%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
417.29 USD (22.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
22.58% (417.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.67% (308.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|865
|EURUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|57K
|EURUSD
|-133
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +156.96 USD
Pior negociação: -317 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 105
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +716.38 USD
Máxima perda consecutiva: -177.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
40 USD por mês
102%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
12
96%
155
94%
3%
2.26
5.61
USD
USD
23%
1:500