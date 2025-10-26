- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
154
盈利交易:
145 (94.15%)
亏损交易:
9 (5.84%)
最好交易:
156.96 USD
最差交易:
-316.78 USD
毛利:
1 530.33 USD (63 292 pips)
毛利亏损:
-689.09 USD (7 023 pips)
最大连续赢利:
105 (716.38 USD)
最大连续盈利:
716.38 USD (105)
夏普比率:
0.22
交易活动:
2.96%
最大入金加载:
6.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.02
长期交易:
76 (49.35%)
短期交易:
78 (50.65%)
利润因子:
2.22
预期回报:
5.46 USD
平均利润:
10.55 USD
平均损失:
-76.57 USD
最大连续失误:
2 (-177.14 USD)
最大连续亏损:
-316.78 USD (1)
每月增长:
17.11%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
417.29 USD (22.64%)
相对跌幅:
结余:
22.58% (417.29 USD)
净值:
16.67% (308.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|837
|EURUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|56K
|EURUSD
|-133
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +156.96 USD
最差交易: -317 USD
最大连续赢利: 105
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +716.38 USD
最大连续亏损: -177.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
没有评论
