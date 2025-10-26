SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / LiveRo0001
Filip Stefan Daniel

LiveRo0001

Filip Stefan Daniel
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 102%
RoboForex-ECN-3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
155
Transacciones Rentables:
146 (94.19%)
Transacciones Irrentables:
9 (5.81%)
Mejor transacción:
156.96 USD
Peor transacción:
-316.78 USD
Beneficio Bruto:
1 558.23 USD (63 589 pips)
Pérdidas Brutas:
-689.09 USD (7 023 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
105 (716.38 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
716.38 USD (105)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
2.96%
Carga máxima del depósito:
6.24%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
77 (49.68%)
Transacciones Cortas:
78 (50.32%)
Factor de Beneficio:
2.26
Beneficio Esperado:
5.61 USD
Beneficio medio:
10.67 USD
Pérdidas medias:
-76.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-177.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-316.78 USD (1)
Crecimiento al mes:
8.70%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
417.29 USD (22.64%)
Reducción relativa:
De balance:
22.58% (417.29 USD)
De fondos:
16.67% (308.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 146
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 865
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 57K
EURUSD -133
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +156.96 USD
Peor transacción: -317 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 105
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +716.38 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -177.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
otros 32...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.12 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 19:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 05:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LiveRo0001
40 USD al mes
102%
0
0
USD
1.7K
USD
12
96%
155
94%
3%
2.26
5.61
USD
23%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.