- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
155
利益トレード:
146 (94.19%)
損失トレード:
9 (5.81%)
ベストトレード:
156.96 USD
最悪のトレード:
-316.78 USD
総利益:
1 558.23 USD (63 589 pips)
総損失:
-689.09 USD (7 023 pips)
最大連続の勝ち:
105 (716.38 USD)
最大連続利益:
716.38 USD (105)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
2.96%
最大入金額:
6.24%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.08
長いトレード:
77 (49.68%)
短いトレード:
78 (50.32%)
プロフィットファクター:
2.26
期待されたペイオフ:
5.61 USD
平均利益:
10.67 USD
平均損失:
-76.57 USD
最大連続の負け:
2 (-177.14 USD)
最大連続損失:
-316.78 USD (1)
月間成長:
8.70%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
417.29 USD (22.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.58% (417.29 USD)
エクイティによる:
16.67% (308.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|146
|EURUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|865
|EURUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|57K
|EURUSD
|-133
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +156.96 USD
最悪のトレード: -317 USD
最大連続の勝ち: 105
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +716.38 USD
最大連続損失: -177.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
ICMarketsSC-Live25
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
32 より多く...
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
40 USD/月
102%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
12
96%
155
94%
3%
2.26
5.61
USD
USD
23%
1:500