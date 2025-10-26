SignaleKategorien
Filip Stefan Daniel

LiveRo0001

Filip Stefan Daniel
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 105%
RoboForex-ECN-3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
156
Gewinntrades:
147 (94.23%)
Verlusttrades:
9 (5.77%)
Bester Trade:
156.96 USD
Schlechtester Trade:
-316.78 USD
Bruttoprofit:
1 584.73 USD (63 871 pips)
Bruttoverlust:
-689.09 USD (7 023 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
105 (716.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
716.38 USD (105)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
2.96%
Max deposit load:
6.24%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.15
Long-Positionen:
77 (49.36%)
Short-Positionen:
79 (50.64%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
5.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-76.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-177.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-316.78 USD (1)
Wachstum pro Monat :
10.36%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
417.29 USD (22.64%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
22.58% (417.29 USD)
Kapital:
16.67% (308.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 147
EURUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 891
EURUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 57K
EURUSD -133
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +156.96 USD
Schlechtester Trade: -317 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 105
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +716.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -177.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
Exness-Real9
0.00 × 6
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.18 × 40
ICMarketsSC-Live11
0.20 × 10
Exness-Real17
0.25 × 4
AxioryAsia-02Live
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.94 × 432
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
1.15 × 33
Axi-US06-Live
1.65 × 69
ICMarketsSC-Live15
1.71 × 7
ThreeTrader-Live
1.75 × 4
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
ICMarketsSC-Live25
2.50 × 2
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live23
4.04 × 115
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
noch 32 ...
Keine Bewertungen
2025.12.12 17:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 06:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 01:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 19:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 05:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 09:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.