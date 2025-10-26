- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
47
Profit Trade:
45 (95.74%)
Loss Trade:
2 (4.26%)
Best Trade:
12.72 USD
Worst Trade:
-19.36 USD
Profitto lordo:
194.06 USD (16 812 pips)
Perdita lorda:
-20.96 USD (320 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (131.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
131.41 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.94
Long Trade:
23 (48.94%)
Short Trade:
24 (51.06%)
Fattore di profitto:
9.26
Profitto previsto:
3.68 USD
Profitto medio:
4.31 USD
Perdita media:
-10.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-19.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.36 USD (1)
Crescita mensile:
20.28%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.36 USD (2.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.19% (19.36 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|EURUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|168
|EURUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|-133
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.72 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +131.41 USD
Massima perdita consecutiva: -19.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.18 × 40
|
ICMarketsSC-Live11
|0.20 × 10
|
Exness-Real17
|0.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.94 × 432
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.15 × 33
|
Axi-US06-Live
|1.65 × 69
|
ICMarketsSC-Live15
|1.71 × 7
|
ThreeTrader-Live
|1.75 × 4
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live23
|4.04 × 115
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
RoboForex-Prime
|4.40 × 10
