İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
23 (79.31%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (20.69%)
En iyi işlem:
104.40 UST
En kötü işlem:
-25.20 UST
Brüt kâr:
452.19 UST (5 923 pips)
Brüt zarar:
-97.25 UST (1 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (367.29 UST)
Maksimum ardışık kâr:
367.29 UST (17)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
20 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
6.91
Alış işlemleri:
29 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
4.65
Beklenen getiri:
12.24 UST
Ortalama kâr:
19.66 UST
Ortalama zarar:
-16.21 UST
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-51.35 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-51.35 UST (3)
Aylık büyüme:
7.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.48 UST
Maksimum:
51.35 UST (0.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|355
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|4.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.40 UST
En kötü işlem: -25 UST
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +367.29 UST
Maksimum ardışık zarar: -51.35 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
