Vladislavs Dorodnovs

Syndicate medium risk

Vladislavs Dorodnovs
0 reviews
Reliability
9 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 50%
Bybit-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
146
Profit Trades:
122 (83.56%)
Loss Trades:
24 (16.44%)
Best trade:
119.28 UST
Worst trade:
-58.50 UST
Gross Profit:
3 210.14 UST (23 314 pips)
Gross Loss:
-455.16 UST (3 481 pips)
Maximum consecutive wins:
17 (367.29 UST)
Maximal consecutive profit:
423.63 UST (14)
Sharpe Ratio:
0.75
Trading activity:
2.45%
Max deposit load:
5.78%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
4
Avg holding time:
12 minutes
Recovery Factor:
30.46
Long Trades:
129 (88.36%)
Short Trades:
17 (11.64%)
Profit Factor:
7.05
Expected Payoff:
18.87 UST
Average Profit:
26.31 UST
Average Loss:
-18.97 UST
Maximum consecutive losses:
3 (-51.35 UST)
Maximal consecutive loss:
-87.15 UST (2)
Monthly growth:
21.14%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.48 UST
Maximal:
90.45 UST (1.22%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.97% (52.25 UST)
By Equity:
3.50% (249.00 UST)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD+ 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 2.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +119.28 UST
Worst trade: -59 UST
Maximum consecutive wins: 14
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +367.29 UST
Maximal consecutive loss: -51.35 UST

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Bybit-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%. 


Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение. 


В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли. 


Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков. 

No reviews
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
