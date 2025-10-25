SignauxSections
Vladislavs Dorodnovs

Syndicate at Bybit

0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 7%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
29
Bénéfice trades:
23 (79.31%)
Perte trades:
6 (20.69%)
Meilleure transaction:
104.40 UST
Pire transaction:
-25.20 UST
Bénéfice brut:
452.19 UST (5 923 pips)
Perte brute:
-97.25 UST (1 403 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (367.29 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
367.29 UST (17)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
6.91
Longs trades:
29 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
4.65
Rendement attendu:
12.24 UST
Bénéfice moyen:
19.66 UST
Perte moyenne:
-16.21 UST
Pertes consécutives maximales:
3 (-51.35 UST)
Perte consécutive maximale:
-51.35 UST (3)
Croissance mensuelle:
7.10%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.48 UST
Maximal:
51.35 UST (0.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.97% (52.25 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 355
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.40 UST
Pire transaction: -25 UST
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +367.29 UST
Perte consécutive maximale: -51.35 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
