Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%.





Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение.





В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли.





Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков.