Vladislavs Dorodnovs

Syndicate medium risk

Vladislavs Dorodnovs
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 50%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
146
Прибыльных трейдов:
122 (83.56%)
Убыточных трейдов:
24 (16.44%)
Лучший трейд:
119.28 UST
Худший трейд:
-58.50 UST
Общая прибыль:
3 210.14 UST (23 314 pips)
Общий убыток:
-455.16 UST (3 481 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (367.29 UST)
Макс. прибыль в серии:
423.63 UST (14)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
2.45%
Макс. загрузка депозита:
5.78%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
30.46
Длинных трейдов:
129 (88.36%)
Коротких трейдов:
17 (11.64%)
Профит фактор:
7.05
Мат. ожидание:
18.87 UST
Средняя прибыль:
26.31 UST
Средний убыток:
-18.97 UST
Макс. серия проигрышей:
3 (-51.35 UST)
Макс. убыток в серии:
-87.15 UST (2)
Прирост в месяц:
21.14%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.48 UST
Максимальная:
90.45 UST (1.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.97% (52.25 UST)
По эквити:
3.50% (249.00 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 2.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +119.28 UST
Худший трейд: -59 UST
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +367.29 UST
Макс. убыток в серии: -51.35 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%. 


Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение. 


В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли. 


Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков. 

Нет отзывов
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
