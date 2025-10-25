シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Syndicate medium risk
Vladislavs Dorodnovs

Syndicate medium risk

Vladislavs Dorodnovs
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 50%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
146
利益トレード:
122 (83.56%)
損失トレード:
24 (16.44%)
ベストトレード:
119.28 UST
最悪のトレード:
-58.50 UST
総利益:
3 210.14 UST (23 314 pips)
総損失:
-455.16 UST (3 481 pips)
最大連続の勝ち:
17 (367.29 UST)
最大連続利益:
423.63 UST (14)
シャープレシオ:
0.75
取引アクティビティ:
2.45%
最大入金額:
5.78%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
30.46
長いトレード:
129 (88.36%)
短いトレード:
17 (11.64%)
プロフィットファクター:
7.05
期待されたペイオフ:
18.87 UST
平均利益:
26.31 UST
平均損失:
-18.97 UST
最大連続の負け:
3 (-51.35 UST)
最大連続損失:
-87.15 UST (2)
月間成長:
21.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.48 UST
最大の:
90.45 UST (1.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.97% (52.25 UST)
エクイティによる:
3.50% (249.00 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 2.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +119.28 UST
最悪のトレード: -59 UST
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +367.29 UST
最大連続損失: -51.35 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%. 


Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение. 


В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли. 


Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков. 

レビューなし
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
