- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
146
利益トレード:
122 (83.56%)
損失トレード:
24 (16.44%)
ベストトレード:
119.28 UST
最悪のトレード:
-58.50 UST
総利益:
3 210.14 UST (23 314 pips)
総損失:
-455.16 UST (3 481 pips)
最大連続の勝ち:
17 (367.29 UST)
最大連続利益:
423.63 UST (14)
シャープレシオ:
0.75
取引アクティビティ:
2.45%
最大入金額:
5.78%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
30.46
長いトレード:
129 (88.36%)
短いトレード:
17 (11.64%)
プロフィットファクター:
7.05
期待されたペイオフ:
18.87 UST
平均利益:
26.31 UST
平均損失:
-18.97 UST
最大連続の負け:
3 (-51.35 UST)
最大連続損失:
-87.15 UST (2)
月間成長:
21.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.48 UST
最大の:
90.45 UST (1.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.97% (52.25 UST)
エクイティによる:
3.50% (249.00 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +119.28 UST
最悪のトレード: -59 UST
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +367.29 UST
最大連続損失: -51.35 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%.
Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение.
В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли.
Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
50%
0
0
USD
USD
9.5K
UST
UST
9
100%
146
83%
2%
7.05
18.87
UST
UST
3%
1:500