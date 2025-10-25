- 成长
交易:
146
盈利交易:
122 (83.56%)
亏损交易:
24 (16.44%)
最好交易:
119.28 UST
最差交易:
-58.50 UST
毛利:
3 210.14 UST (23 314 pips)
毛利亏损:
-455.16 UST (3 481 pips)
最大连续赢利:
17 (367.29 UST)
最大连续盈利:
423.63 UST (14)
夏普比率:
0.75
交易活动:
2.45%
最大入金加载:
5.78%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
30.46
长期交易:
129 (88.36%)
短期交易:
17 (11.64%)
利润因子:
7.05
预期回报:
18.87 UST
平均利润:
26.31 UST
平均损失:
-18.97 UST
最大连续失误:
3 (-51.35 UST)
最大连续亏损:
-87.15 UST (2)
每月增长:
21.14%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.48 UST
最大值:
90.45 UST (1.22%)
相对跌幅:
结余:
0.97% (52.25 UST)
净值:
3.50% (249.00 UST)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
最好交易: +119.28 UST
最差交易: -59 UST
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +367.29 UST
最大连续亏损: -51.35 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%.
Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение.
В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли.
Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
50%
0
0
USD
USD
9.5K
UST
UST
9
100%
146
83%
2%
7.05
18.87
UST
UST
3%
1:500