Vladislavs Dorodnovs

Syndicate medium risk

Vladislavs Dorodnovs
0 comentários
Confiabilidade
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 50%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
146
Negociações com lucro:
122 (83.56%)
Negociações com perda:
24 (16.44%)
Melhor negociação:
119.28 UST
Pior negociação:
-58.50 UST
Lucro bruto:
3 210.14 UST (23 314 pips)
Perda bruta:
-455.16 UST (3 481 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (367.29 UST)
Máximo lucro consecutivo:
423.63 UST (14)
Índice de Sharpe:
0.75
Atividade de negociação:
2.45%
Depósito máximo carregado:
5.78%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
30.46
Negociações longas:
129 (88.36%)
Negociações curtas:
17 (11.64%)
Fator de lucro:
7.05
Valor esperado:
18.87 UST
Lucro médio:
26.31 UST
Perda média:
-18.97 UST
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-51.35 UST)
Máxima perda consecutiva:
-87.15 UST (2)
Crescimento mensal:
21.14%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.48 UST
Máximo:
90.45 UST (1.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.97% (52.25 UST)
Pelo Capital Líquido:
3.50% (249.00 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 2.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +119.28 UST
Pior negociação: -59 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +367.29 UST
Máxima perda consecutiva: -51.35 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%. 


Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение. 


В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли. 


Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков. 

Sem comentários
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
