Vladislavs Dorodnovs

Syndicate medium risk

Vladislavs Dorodnovs
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 50%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
146
Gewinntrades:
122 (83.56%)
Verlusttrades:
24 (16.44%)
Bester Trade:
119.28 UST
Schlechtester Trade:
-58.50 UST
Bruttoprofit:
3 210.14 UST (23 314 pips)
Bruttoverlust:
-455.16 UST (3 481 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (367.29 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
423.63 UST (14)
Sharpe Ratio:
0.75
Trading-Aktivität:
2.45%
Max deposit load:
5.78%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
30.46
Long-Positionen:
129 (88.36%)
Short-Positionen:
17 (11.64%)
Profit-Faktor:
7.05
Mathematische Gewinnerwartung:
18.87 UST
Durchschnittlicher Profit:
26.31 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-18.97 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-51.35 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-87.15 UST (2)
Wachstum pro Monat :
21.14%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.48 UST
Maximaler:
90.45 UST (1.22%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.97% (52.25 UST)
Kapital:
3.50% (249.00 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 2.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +119.28 UST
Schlechtester Trade: -59 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +367.29 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -51.35 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%. 


Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение. 


В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли. 


Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков. 

Keine Bewertungen
2025.12.28 16:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
