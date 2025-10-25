SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Syndicate at Bybit
Vladislavs Dorodnovs

Syndicate at Bybit

Vladislavs Dorodnovs
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
23 (79.31%)
Loss Trade:
6 (20.69%)
Best Trade:
104.40 UST
Worst Trade:
-25.20 UST
Profitto lordo:
452.19 UST (5 923 pips)
Perdita lorda:
-97.25 UST (1 403 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (367.29 UST)
Massimo profitto consecutivo:
367.29 UST (17)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
6.91
Long Trade:
29 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.65
Profitto previsto:
12.24 UST
Profitto medio:
19.66 UST
Perdita media:
-16.21 UST
Massime perdite consecutive:
3 (-51.35 UST)
Massima perdita consecutiva:
-51.35 UST (3)
Crescita mensile:
7.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.48 UST
Massimale:
51.35 UST (0.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 29
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 355
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 4.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.40 UST
Worst Trade: -25 UST
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +367.29 UST
Massima perdita consecutiva: -51.35 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati