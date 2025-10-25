SeñalesSecciones
Vladislavs Dorodnovs

Syndicate medium risk

Vladislavs Dorodnovs
0 comentarios
Fiabilidad
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 50%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
146
Transacciones Rentables:
122 (83.56%)
Transacciones Irrentables:
24 (16.44%)
Mejor transacción:
119.28 UST
Peor transacción:
-58.50 UST
Beneficio Bruto:
3 210.14 UST (23 314 pips)
Pérdidas Brutas:
-455.16 UST (3 481 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (367.29 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
423.63 UST (14)
Ratio de Sharpe:
0.75
Actividad comercial:
2.45%
Carga máxima del depósito:
5.78%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
30.46
Transacciones Largas:
129 (88.36%)
Transacciones Cortas:
17 (11.64%)
Factor de Beneficio:
7.05
Beneficio Esperado:
18.87 UST
Beneficio medio:
26.31 UST
Pérdidas medias:
-18.97 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-51.35 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-87.15 UST (2)
Crecimiento al mes:
21.14%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.48 UST
Máxima:
90.45 UST (1.22%)
Reducción relativa:
De balance:
0.97% (52.25 UST)
De fondos:
3.50% (249.00 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 2.8K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +119.28 UST
Peor transacción: -59 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +367.29 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -51.35 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%. 


Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение. 


В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли. 


Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков. 

No hay comentarios
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 00:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 21:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 20:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 23:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
