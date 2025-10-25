- 자본
- 축소
트레이드:
146
이익 거래:
122 (83.56%)
손실 거래:
24 (16.44%)
최고의 거래:
119.28 UST
최악의 거래:
-58.50 UST
총 수익:
3 210.14 UST (23 314 pips)
총 손실:
-455.16 UST (3 481 pips)
연속 최대 이익:
17 (367.29 UST)
연속 최대 이익:
423.63 UST (14)
샤프 비율:
0.75
거래 활동:
2.45%
최대 입금량:
5.78%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
12 분
회복 요인:
30.46
롱(주식매수):
129 (88.36%)
숏(주식차입매도):
17 (11.64%)
수익 요인:
7.05
기대수익:
18.87 UST
평균 이익:
26.31 UST
평균 손실:
-18.97 UST
연속 최대 손실:
3 (-51.35 UST)
연속 최대 손실:
-87.15 UST (2)
월별 성장률:
9.63%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.48 UST
최대한의:
90.45 UST (1.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.97% (52.25 UST)
자본금별:
3.50% (249.00 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|2.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +119.28 UST
최악의 거래: -59 UST
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +367.29 UST
연속 최대 손실: -51.35 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Комбинация нескольких советников для торговли золотом. Стратегия рассчитана для долгосрочной инвестиции. Без агрессии. Возможная просадка (по результатам тестирования в прошлом) возможна до 30%.
Увеличения лотов с вашем стороны на ваше усмотрение.
В будущем году будут доступны другие сигналы стратегий для любителей агрессивной торговли и быстрой прибыли.
Цена этого сигнала останется постоянно 30 долларов в месяц вне зависимости от количества подписчиков.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
50%
0
0
USD
USD
9.5K
UST
UST
9
100%
146
83%
2%
7.05
18.87
UST
UST
3%
1:500