SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Legend Trader
Ramadhan Setiadi

Legend Trader

Ramadhan Setiadi
0 inceleme
74 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
67 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (50.00%)
En iyi işlem:
64.05 USD
En kötü işlem:
-44.91 USD
Brüt kâr:
1 535.56 USD (154 444 pips)
Brüt zarar:
-629.39 USD (61 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (425.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
425.86 USD (9)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.91
Alış işlemleri:
92 (68.66%)
Satış işlemleri:
42 (31.34%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
6.76 USD
Ortalama kâr:
22.92 USD
Ortalama zarar:
-9.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-118.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.00 USD (9)
Aylık büyüme:
54.75%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.33 USD
Maksimum:
153.44 USD (30.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 87
AUDUSD 5
GBPNZD 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
EURCHF 2
CHFJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 958
AUDUSD 2
GBPNZD -13
NZDUSD -10
USDJPY 0
USDCAD 6
AUDJPY 5
GBPUSD -9
EURUSD 0
EURGBP 2
USDCHF -9
EURCHF 11
CHFJPY -11
EURAUD -14
GBPJPY -4
AUDCAD -1
CADJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD -3
AUDNZD 0
GBPAUD -7
EURJPY 6
EURCAD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 97K
AUDUSD 314
GBPNZD -1.4K
NZDUSD -548
USDJPY 513
USDCAD 838
AUDJPY 515
GBPUSD -743
EURUSD 204
EURGBP 112
USDCHF -400
EURCHF 642
CHFJPY -1K
EURAUD -2.2K
GBPJPY -629
AUDCAD -90
CADJPY 277
AUDCHF 149
EURNZD -275
AUDNZD -25
GBPAUD -575
EURJPY 836
EURCAD -535
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.05 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +425.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -118.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
317 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Let's Get Rich Together With Me !
İnceleme yok
2025.10.25 04:18
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.56% of days out of the 514 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol