- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
134
Kârla kapanan işlemler:
67 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (50.00%)
En iyi işlem:
64.05 USD
En kötü işlem:
-44.91 USD
Brüt kâr:
1 535.56 USD (154 444 pips)
Brüt zarar:
-629.39 USD (61 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (425.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
425.86 USD (9)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
5.91
Alış işlemleri:
92 (68.66%)
Satış işlemleri:
42 (31.34%)
Kâr faktörü:
2.44
Beklenen getiri:
6.76 USD
Ortalama kâr:
22.92 USD
Ortalama zarar:
-9.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-118.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.00 USD (9)
Aylık büyüme:
54.75%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
144.33 USD
Maksimum:
153.44 USD (30.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|958
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|-13
|NZDUSD
|-10
|USDJPY
|0
|USDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|0
|EURGBP
|2
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|11
|CHFJPY
|-11
|EURAUD
|-14
|GBPJPY
|-4
|AUDCAD
|-1
|CADJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|-3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|-7
|EURJPY
|6
|EURCAD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|97K
|AUDUSD
|314
|GBPNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-548
|USDJPY
|513
|USDCAD
|838
|AUDJPY
|515
|GBPUSD
|-743
|EURUSD
|204
|EURGBP
|112
|USDCHF
|-400
|EURCHF
|642
|CHFJPY
|-1K
|EURAUD
|-2.2K
|GBPJPY
|-629
|AUDCAD
|-90
|CADJPY
|277
|AUDCHF
|149
|EURNZD
|-275
|AUDNZD
|-25
|GBPAUD
|-575
|EURJPY
|836
|EURCAD
|-535
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.05 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +425.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -118.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
