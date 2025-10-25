SinaisSeções
Ramadhan Setiadi

Legend Trader

Ramadhan Setiadi
0 comentários
83 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -27%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
380
Negociações com lucro:
165 (43.42%)
Negociações com perda:
215 (56.58%)
Melhor negociação:
148.94 USD
Pior negociação:
-153.75 USD
Lucro bruto:
9 690.18 USD (603 271 pips)
Perda bruta:
-10 339.82 USD (516 398 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 450.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 450.90 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
87.94%
Depósito máximo carregado:
2.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.15
Negociações longas:
269 (70.79%)
Negociações curtas:
111 (29.21%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-1.71 USD
Lucro médio:
58.73 USD
Perda média:
-48.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-2 310.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 310.88 USD (21)
Crescimento mensal:
-26.03%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 085.50 USD
Máximo:
4 203.07 USD (116.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.68% (153.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.56% (389.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 333
AUDUSD 5
GBPNZD 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
EURCHF 2
CHFJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -598
AUDUSD 2
GBPNZD -13
NZDUSD -10
USDJPY 0
USDCAD 6
AUDJPY 5
GBPUSD -9
EURUSD 0
EURGBP 2
USDCHF -9
EURCHF 11
CHFJPY -11
EURAUD -14
GBPJPY -4
AUDCAD -1
CADJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD -3
AUDNZD 0
GBPAUD -7
EURJPY 6
EURCAD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 91K
AUDUSD 314
GBPNZD -1.4K
NZDUSD -548
USDJPY 513
USDCAD 838
AUDJPY 515
GBPUSD -743
EURUSD 204
EURGBP 112
USDCHF -400
EURCHF 642
CHFJPY -1K
EURAUD -2.2K
GBPJPY -629
AUDCAD -90
CADJPY 277
AUDCHF 149
EURNZD -275
AUDNZD -25
GBPAUD -575
EURJPY 836
EURCAD -535
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +148.94 USD
Pior negociação: -154 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 21
Máximo lucro consecutivo: +1 450.90 USD
Máxima perda consecutiva: -2 310.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
323 mais ...
Let's Get Rich Together With Me !
Sem comentários
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.25 04:18
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.56% of days out of the 514 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Legend Trader
30 USD por mês
-27%
0
0
USD
3K
USD
83
0%
380
43%
88%
0.93
-1.71
USD
66%
1:200
