Signaux / MetaTrader 4 / Legend Trader
Ramadhan Setiadi

Legend Trader

Ramadhan Setiadi
0 avis
Fiabilité
74 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 12%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
134
Bénéfice trades:
67 (50.00%)
Perte trades:
67 (50.00%)
Meilleure transaction:
64.05 USD
Pire transaction:
-44.91 USD
Bénéfice brut:
1 535.56 USD (154 444 pips)
Perte brute:
-629.39 USD (61 508 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (425.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
425.86 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
5.91
Longs trades:
92 (68.66%)
Courts trades:
42 (31.34%)
Facteur de profit:
2.44
Rendement attendu:
6.76 USD
Bénéfice moyen:
22.92 USD
Perte moyenne:
-9.39 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-118.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-118.00 USD (9)
Croissance mensuelle:
54.75%
Prévision annuelle:
664.24%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
144.33 USD
Maximal:
153.44 USD (30.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.68% (153.44 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 87
AUDUSD 5
GBPNZD 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
EURCHF 2
CHFJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 958
AUDUSD 2
GBPNZD -13
NZDUSD -10
USDJPY 0
USDCAD 6
AUDJPY 5
GBPUSD -9
EURUSD 0
EURGBP 2
USDCHF -9
EURCHF 11
CHFJPY -11
EURAUD -14
GBPJPY -4
AUDCAD -1
CADJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD -3
AUDNZD 0
GBPAUD -7
EURJPY 6
EURCAD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 97K
AUDUSD 314
GBPNZD -1.4K
NZDUSD -548
USDJPY 513
USDCAD 838
AUDJPY 515
GBPUSD -743
EURUSD 204
EURGBP 112
USDCHF -400
EURCHF 642
CHFJPY -1K
EURAUD -2.2K
GBPJPY -629
AUDCAD -90
CADJPY 277
AUDCHF 149
EURNZD -275
AUDNZD -25
GBPAUD -575
EURJPY 836
EURCAD -535
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.05 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +425.86 USD
Perte consécutive maximale: -118.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
317 plus...
Let's Get Rich Together With Me !
Aucun avis
2025.10.25 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.25 04:18
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.56% of days out of the 514 days of the signal's entire lifetime.
