- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
67 (50.00%)
Loss Trade:
67 (50.00%)
Best Trade:
64.05 USD
Worst Trade:
-44.91 USD
Profitto lordo:
1 535.56 USD (154 444 pips)
Perdita lorda:
-629.39 USD (61 508 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (425.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
425.86 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
92 (68.66%)
Short Trade:
42 (31.34%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
6.76 USD
Profitto medio:
22.92 USD
Perdita media:
-9.39 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-118.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.00 USD (9)
Crescita mensile:
54.75%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.33 USD
Massimale:
153.44 USD (30.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|958
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|-13
|NZDUSD
|-10
|USDJPY
|0
|USDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|0
|EURGBP
|2
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|11
|CHFJPY
|-11
|EURAUD
|-14
|GBPJPY
|-4
|AUDCAD
|-1
|CADJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|-3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|-7
|EURJPY
|6
|EURCAD
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|97K
|AUDUSD
|314
|GBPNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-548
|USDJPY
|513
|USDCAD
|838
|AUDJPY
|515
|GBPUSD
|-743
|EURUSD
|204
|EURGBP
|112
|USDCHF
|-400
|EURCHF
|642
|CHFJPY
|-1K
|EURAUD
|-2.2K
|GBPJPY
|-629
|AUDCAD
|-90
|CADJPY
|277
|AUDCHF
|149
|EURNZD
|-275
|AUDNZD
|-25
|GBPAUD
|-575
|EURJPY
|836
|EURCAD
|-535
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.05 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +425.86 USD
Massima perdita consecutiva: -118.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
317 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Let's Get Rich Together With Me !
Non ci sono recensioni