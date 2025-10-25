SegnaliSezioni
Ramadhan Setiadi

Legend Trader

Ramadhan Setiadi
0 recensioni
74 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
134
Profit Trade:
67 (50.00%)
Loss Trade:
67 (50.00%)
Best Trade:
64.05 USD
Worst Trade:
-44.91 USD
Profitto lordo:
1 535.56 USD (154 444 pips)
Perdita lorda:
-629.39 USD (61 508 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (425.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
425.86 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
5.91
Long Trade:
92 (68.66%)
Short Trade:
42 (31.34%)
Fattore di profitto:
2.44
Profitto previsto:
6.76 USD
Profitto medio:
22.92 USD
Perdita media:
-9.39 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-118.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-118.00 USD (9)
Crescita mensile:
54.75%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
144.33 USD
Massimale:
153.44 USD (30.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 87
AUDUSD 5
GBPNZD 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
EURCHF 2
CHFJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURCAD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 958
AUDUSD 2
GBPNZD -13
NZDUSD -10
USDJPY 0
USDCAD 6
AUDJPY 5
GBPUSD -9
EURUSD 0
EURGBP 2
USDCHF -9
EURCHF 11
CHFJPY -11
EURAUD -14
GBPJPY -4
AUDCAD -1
CADJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD -3
AUDNZD 0
GBPAUD -7
EURJPY 6
EURCAD -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 97K
AUDUSD 314
GBPNZD -1.4K
NZDUSD -548
USDJPY 513
USDCAD 838
AUDJPY 515
GBPUSD -743
EURUSD 204
EURGBP 112
USDCHF -400
EURCHF 642
CHFJPY -1K
EURAUD -2.2K
GBPJPY -629
AUDCAD -90
CADJPY 277
AUDCHF 149
EURNZD -275
AUDNZD -25
GBPAUD -575
EURJPY 836
EURCAD -535
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.05 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +425.86 USD
Massima perdita consecutiva: -118.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
317 più
Let's Get Rich Together With Me !
Non ci sono recensioni
2025.10.25 04:18
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.56% of days out of the 514 days of the signal's entire lifetime.
