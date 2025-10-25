- 자본
- 축소
트레이드:
421
이익 거래:
191 (45.36%)
손실 거래:
230 (54.63%)
최고의 거래:
148.94 USD
최악의 거래:
-153.75 USD
총 수익:
10 830.59 USD (717 857 pips)
총 손실:
-10 828.91 USD (565 106 pips)
연속 최대 이익:
16 (1 450.90 USD)
연속 최대 이익:
1 450.90 USD (16)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
83.99%
최대 입금량:
2.35%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
301 (71.50%)
숏(주식차입매도):
120 (28.50%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
0.00 USD
평균 이익:
56.70 USD
평균 손실:
-47.08 USD
연속 최대 손실:
21 (-2 310.88 USD)
연속 최대 손실:
-2 310.88 USD (21)
월별 성장률:
27.46%
연간 예측:
333.18%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 085.50 USD
최대한의:
4 203.07 USD (116.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
65.68% (153.44 USD)
자본금별:
8.56% (389.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|53
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|-13
|NZDUSD
|-10
|USDJPY
|0
|USDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|0
|EURGBP
|2
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|11
|CHFJPY
|-11
|EURAUD
|-14
|GBPJPY
|-4
|AUDCAD
|-1
|CADJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|-3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|-7
|EURJPY
|6
|EURCAD
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|157K
|AUDUSD
|314
|GBPNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-548
|USDJPY
|513
|USDCAD
|838
|AUDJPY
|515
|GBPUSD
|-743
|EURUSD
|204
|EURGBP
|112
|USDCHF
|-400
|EURCHF
|642
|CHFJPY
|-1K
|EURAUD
|-2.2K
|GBPJPY
|-629
|AUDCAD
|-90
|CADJPY
|277
|AUDCHF
|149
|EURNZD
|-275
|AUDNZD
|-25
|GBPAUD
|-575
|EURJPY
|836
|EURCAD
|-535
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +148.94 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +1 450.90 USD
연속 최대 손실: -2 310.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Let's Get Rich Together With Me !
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-10%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
84
0%
421
45%
84%
1.00
0.00
USD
USD
66%
1:200