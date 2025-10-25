SeñalesSecciones
Ramadhan Setiadi

Legend Trader

Ramadhan Setiadi
0 comentarios
83 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -27%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
380
Transacciones Rentables:
165 (43.42%)
Transacciones Irrentables:
215 (56.58%)
Mejor transacción:
148.94 USD
Peor transacción:
-153.75 USD
Beneficio Bruto:
9 690.18 USD (603 271 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 339.82 USD (516 398 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 450.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 450.90 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
87.94%
Carga máxima del depósito:
2.35%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.15
Transacciones Largas:
269 (70.79%)
Transacciones Cortas:
111 (29.21%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-1.71 USD
Beneficio medio:
58.73 USD
Pérdidas medias:
-48.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-2 310.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 310.88 USD (21)
Crecimiento al mes:
-26.03%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 085.50 USD
Máxima:
4 203.07 USD (116.18%)
Reducción relativa:
De balance:
65.68% (153.44 USD)
De fondos:
8.56% (389.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 333
AUDUSD 5
GBPNZD 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
EURCHF 2
CHFJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -598
AUDUSD 2
GBPNZD -13
NZDUSD -10
USDJPY 0
USDCAD 6
AUDJPY 5
GBPUSD -9
EURUSD 0
EURGBP 2
USDCHF -9
EURCHF 11
CHFJPY -11
EURAUD -14
GBPJPY -4
AUDCAD -1
CADJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD -3
AUDNZD 0
GBPAUD -7
EURJPY 6
EURCAD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 91K
AUDUSD 314
GBPNZD -1.4K
NZDUSD -548
USDJPY 513
USDCAD 838
AUDJPY 515
GBPUSD -743
EURUSD 204
EURGBP 112
USDCHF -400
EURCHF 642
CHFJPY -1K
EURAUD -2.2K
GBPJPY -629
AUDCAD -90
CADJPY 277
AUDCHF 149
EURNZD -275
AUDNZD -25
GBPAUD -575
EURJPY 836
EURCAD -535
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +148.94 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +1 450.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 310.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Let's Get Rich Together With Me !
No hay comentarios
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.25 04:18
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.56% of days out of the 514 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Legend Trader
30 USD al mes
-27%
0
0
USD
3K
USD
83
0%
380
43%
88%
0.93
-1.71
USD
66%
1:200
