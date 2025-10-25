- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
380
利益トレード:
165 (43.42%)
損失トレード:
215 (56.58%)
ベストトレード:
148.94 USD
最悪のトレード:
-153.75 USD
総利益:
9 690.18 USD (603 271 pips)
総損失:
-10 339.82 USD (516 398 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 450.90 USD)
最大連続利益:
1 450.90 USD (16)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
87.94%
最大入金額:
2.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
269 (70.79%)
短いトレード:
111 (29.21%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-1.71 USD
平均利益:
58.73 USD
平均損失:
-48.09 USD
最大連続の負け:
21 (-2 310.88 USD)
最大連続損失:
-2 310.88 USD (21)
月間成長:
-26.03%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 085.50 USD
最大の:
4 203.07 USD (116.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.68% (153.44 USD)
エクイティによる:
8.56% (389.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|333
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-598
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|-13
|NZDUSD
|-10
|USDJPY
|0
|USDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|0
|EURGBP
|2
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|11
|CHFJPY
|-11
|EURAUD
|-14
|GBPJPY
|-4
|AUDCAD
|-1
|CADJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|-3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|-7
|EURJPY
|6
|EURCAD
|-4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|91K
|AUDUSD
|314
|GBPNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-548
|USDJPY
|513
|USDCAD
|838
|AUDJPY
|515
|GBPUSD
|-743
|EURUSD
|204
|EURGBP
|112
|USDCHF
|-400
|EURCHF
|642
|CHFJPY
|-1K
|EURAUD
|-2.2K
|GBPJPY
|-629
|AUDCAD
|-90
|CADJPY
|277
|AUDCHF
|149
|EURNZD
|-275
|AUDNZD
|-25
|GBPAUD
|-575
|EURJPY
|836
|EURCAD
|-535
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.94 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +1 450.90 USD
最大連続損失: -2 310.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Let's Get Rich Together With Me !
