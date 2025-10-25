シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Legend Trader
Ramadhan Setiadi

Legend Trader

Ramadhan Setiadi
レビュー0件
83週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -27%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
380
利益トレード:
165 (43.42%)
損失トレード:
215 (56.58%)
ベストトレード:
148.94 USD
最悪のトレード:
-153.75 USD
総利益:
9 690.18 USD (603 271 pips)
総損失:
-10 339.82 USD (516 398 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 450.90 USD)
最大連続利益:
1 450.90 USD (16)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
87.94%
最大入金額:
2.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.15
長いトレード:
269 (70.79%)
短いトレード:
111 (29.21%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-1.71 USD
平均利益:
58.73 USD
平均損失:
-48.09 USD
最大連続の負け:
21 (-2 310.88 USD)
最大連続損失:
-2 310.88 USD (21)
月間成長:
-26.03%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 085.50 USD
最大の:
4 203.07 USD (116.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.68% (153.44 USD)
エクイティによる:
8.56% (389.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 333
AUDUSD 5
GBPNZD 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
EURCHF 2
CHFJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -598
AUDUSD 2
GBPNZD -13
NZDUSD -10
USDJPY 0
USDCAD 6
AUDJPY 5
GBPUSD -9
EURUSD 0
EURGBP 2
USDCHF -9
EURCHF 11
CHFJPY -11
EURAUD -14
GBPJPY -4
AUDCAD -1
CADJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD -3
AUDNZD 0
GBPAUD -7
EURJPY 6
EURCAD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 91K
AUDUSD 314
GBPNZD -1.4K
NZDUSD -548
USDJPY 513
USDCAD 838
AUDJPY 515
GBPUSD -743
EURUSD 204
EURGBP 112
USDCHF -400
EURCHF 642
CHFJPY -1K
EURAUD -2.2K
GBPJPY -629
AUDCAD -90
CADJPY 277
AUDCHF 149
EURNZD -275
AUDNZD -25
GBPAUD -575
EURJPY 836
EURCAD -535
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +148.94 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 21
最大連続利益: +1 450.90 USD
最大連続損失: -2 310.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
323 より多く...
Let's Get Rich Together With Me !
レビューなし
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.25 04:18
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.56% of days out of the 514 days of the signal's entire lifetime.
