- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
370
Profit Trades:
163 (44.05%)
Loss Trades:
207 (55.95%)
Best trade:
148.94 USD
Worst trade:
-153.75 USD
Gross Profit:
9 589.98 USD (593 032 pips)
Gross Loss:
-10 125.48 USD (495 142 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (1 450.90 USD)
Maximal consecutive profit:
1 450.90 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
87.94%
Max deposit load:
2.35%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
-0.13
Long Trades:
263 (71.08%)
Short Trades:
107 (28.92%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-1.45 USD
Average Profit:
58.83 USD
Average Loss:
-48.92 USD
Maximum consecutive losses:
21 (-2 310.88 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 310.88 USD (21)
Monthly growth:
-26.57%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 085.50 USD
Maximal:
4 203.07 USD (116.18%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.68% (153.44 USD)
By Equity:
8.56% (389.28 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-484
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|-13
|NZDUSD
|-10
|USDJPY
|0
|USDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|0
|EURGBP
|2
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|11
|CHFJPY
|-11
|EURAUD
|-14
|GBPJPY
|-4
|AUDCAD
|-1
|CADJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|-3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|-7
|EURJPY
|6
|EURCAD
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|102K
|AUDUSD
|314
|GBPNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-548
|USDJPY
|513
|USDCAD
|838
|AUDJPY
|515
|GBPUSD
|-743
|EURUSD
|204
|EURGBP
|112
|USDCHF
|-400
|EURCHF
|642
|CHFJPY
|-1K
|EURAUD
|-2.2K
|GBPJPY
|-629
|AUDCAD
|-90
|CADJPY
|277
|AUDCHF
|149
|EURNZD
|-275
|AUDNZD
|-25
|GBPAUD
|-575
|EURJPY
|836
|EURCAD
|-535
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +148.94 USD
Worst trade: -154 USD
Maximum consecutive wins: 16
Maximum consecutive losses: 21
Maximal consecutive profit: +1 450.90 USD
Maximal consecutive loss: -2 310.88 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Let's Get Rich Together With Me !
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-24%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
82
0%
370
44%
88%
0.94
-1.45
USD
USD
66%
1:200