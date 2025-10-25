SignalsSections
Ramadhan Setiadi

Legend Trader

Ramadhan Setiadi
0 reviews
82 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2024 -24%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
370
Profit Trades:
163 (44.05%)
Loss Trades:
207 (55.95%)
Best trade:
148.94 USD
Worst trade:
-153.75 USD
Gross Profit:
9 589.98 USD (593 032 pips)
Gross Loss:
-10 125.48 USD (495 142 pips)
Maximum consecutive wins:
16 (1 450.90 USD)
Maximal consecutive profit:
1 450.90 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
87.94%
Max deposit load:
2.35%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
-0.13
Long Trades:
263 (71.08%)
Short Trades:
107 (28.92%)
Profit Factor:
0.95
Expected Payoff:
-1.45 USD
Average Profit:
58.83 USD
Average Loss:
-48.92 USD
Maximum consecutive losses:
21 (-2 310.88 USD)
Maximal consecutive loss:
-2 310.88 USD (21)
Monthly growth:
-26.57%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 085.50 USD
Maximal:
4 203.07 USD (116.18%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.68% (153.44 USD)
By Equity:
8.56% (389.28 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 323
AUDUSD 5
GBPNZD 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
EURCHF 2
CHFJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -484
AUDUSD 2
GBPNZD -13
NZDUSD -10
USDJPY 0
USDCAD 6
AUDJPY 5
GBPUSD -9
EURUSD 0
EURGBP 2
USDCHF -9
EURCHF 11
CHFJPY -11
EURAUD -14
GBPJPY -4
AUDCAD -1
CADJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD -3
AUDNZD 0
GBPAUD -7
EURJPY 6
EURCAD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 102K
AUDUSD 314
GBPNZD -1.4K
NZDUSD -548
USDJPY 513
USDCAD 838
AUDJPY 515
GBPUSD -743
EURUSD 204
EURGBP 112
USDCHF -400
EURCHF 642
CHFJPY -1K
EURAUD -2.2K
GBPJPY -629
AUDCAD -90
CADJPY 277
AUDCHF 149
EURNZD -275
AUDNZD -25
GBPAUD -575
EURJPY 836
EURCAD -535
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +148.94 USD
Worst trade: -154 USD
Maximum consecutive wins: 16
Maximum consecutive losses: 21
Maximal consecutive profit: +1 450.90 USD
Maximal consecutive loss: -2 310.88 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
323 more...
Let's Get Rich Together With Me !
No reviews
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.25 04:18
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.56% of days out of the 514 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Legend Trader
30 USD per month
-24%
0
0
USD
3.1K
USD
82
0%
370
44%
88%
0.94
-1.45
USD
66%
1:200
Copy

