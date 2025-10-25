信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Legend Trader
Ramadhan Setiadi

Legend Trader

Ramadhan Setiadi
0条评论
83
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -25%
MaxrichGroup-Real
1:200
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
378
盈利交易:
165 (43.65%)
亏损交易:
213 (56.35%)
最好交易:
148.94 USD
最差交易:
-153.75 USD
毛利:
9 690.18 USD (603 271 pips)
毛利亏损:
-10 289.62 USD (511 398 pips)
最大连续赢利:
16 (1 450.90 USD)
最大连续盈利:
1 450.90 USD (16)
夏普比率:
0.02
交易活动:
87.94%
最大入金加载:
2.35%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.14
长期交易:
268 (70.90%)
短期交易:
110 (29.10%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-1.59 USD
平均利润:
58.73 USD
平均损失:
-48.31 USD
最大连续失误:
21 (-2 310.88 USD)
最大连续亏损:
-2 310.88 USD (21)
每月增长:
-21.68%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 085.50 USD
最大值:
4 203.07 USD (116.18%)
相对跌幅:
结余:
65.68% (153.44 USD)
净值:
8.56% (389.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 331
AUDUSD 5
GBPNZD 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
USDCAD 3
AUDJPY 3
GBPUSD 3
EURUSD 2
EURGBP 2
USDCHF 2
EURCHF 2
CHFJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
AUDCAD 1
CADJPY 1
AUDCHF 1
EURNZD 1
AUDNZD 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
EURCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -548
AUDUSD 2
GBPNZD -13
NZDUSD -10
USDJPY 0
USDCAD 6
AUDJPY 5
GBPUSD -9
EURUSD 0
EURGBP 2
USDCHF -9
EURCHF 11
CHFJPY -11
EURAUD -14
GBPJPY -4
AUDCAD -1
CADJPY 3
AUDCHF 2
EURNZD -3
AUDNZD 0
GBPAUD -7
EURJPY 6
EURCAD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 96K
AUDUSD 314
GBPNZD -1.4K
NZDUSD -548
USDJPY 513
USDCAD 838
AUDJPY 515
GBPUSD -743
EURUSD 204
EURGBP 112
USDCHF -400
EURCHF 642
CHFJPY -1K
EURAUD -2.2K
GBPJPY -629
AUDCAD -90
CADJPY 277
AUDCHF 149
EURNZD -275
AUDNZD -25
GBPAUD -575
EURJPY 836
EURCAD -535
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +148.94 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +1 450.90 USD
最大连续亏损: -2 310.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
323 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Let's Get Rich Together With Me !
没有评论
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 21:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 16:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 11:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.25 04:18
Trading operations on the account were performed for only 44 days. This comprises 8.56% of days out of the 514 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Legend Trader
每月30 USD
-25%
0
0
USD
3K
USD
83
0%
378
43%
88%
0.94
-1.59
USD
66%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载