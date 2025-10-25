- 成长
交易:
378
盈利交易:
165 (43.65%)
亏损交易:
213 (56.35%)
最好交易:
148.94 USD
最差交易:
-153.75 USD
毛利:
9 690.18 USD (603 271 pips)
毛利亏损:
-10 289.62 USD (511 398 pips)
最大连续赢利:
16 (1 450.90 USD)
最大连续盈利:
1 450.90 USD (16)
夏普比率:
0.02
交易活动:
87.94%
最大入金加载:
2.35%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.14
长期交易:
268 (70.90%)
短期交易:
110 (29.10%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-1.59 USD
平均利润:
58.73 USD
平均损失:
-48.31 USD
最大连续失误:
21 (-2 310.88 USD)
最大连续亏损:
-2 310.88 USD (21)
每月增长:
-21.68%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 085.50 USD
最大值:
4 203.07 USD (116.18%)
相对跌幅:
结余:
65.68% (153.44 USD)
净值:
8.56% (389.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|331
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-548
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|-13
|NZDUSD
|-10
|USDJPY
|0
|USDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|0
|EURGBP
|2
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|11
|CHFJPY
|-11
|EURAUD
|-14
|GBPJPY
|-4
|AUDCAD
|-1
|CADJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|-3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|-7
|EURJPY
|6
|EURCAD
|-4
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|96K
|AUDUSD
|314
|GBPNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-548
|USDJPY
|513
|USDCAD
|838
|AUDJPY
|515
|GBPUSD
|-743
|EURUSD
|204
|EURGBP
|112
|USDCHF
|-400
|EURCHF
|642
|CHFJPY
|-1K
|EURAUD
|-2.2K
|GBPJPY
|-629
|AUDCAD
|-90
|CADJPY
|277
|AUDCHF
|149
|EURNZD
|-275
|AUDNZD
|-25
|GBPAUD
|-575
|EURJPY
|836
|EURCAD
|-535
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +148.94 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +1 450.90 USD
最大连续亏损: -2 310.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
没有评论
