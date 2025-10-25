- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
386
Gewinntrades:
169 (43.78%)
Verlusttrades:
217 (56.22%)
Bester Trade:
148.94 USD
Schlechtester Trade:
-153.75 USD
Bruttoprofit:
9 860.93 USD (620 386 pips)
Bruttoverlust:
-10 435.14 USD (525 884 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 450.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 450.90 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
87.94%
Max deposit load:
2.35%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.14
Long-Positionen:
271 (70.21%)
Short-Positionen:
115 (29.79%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.49 USD
Durchschnittlicher Profit:
58.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-48.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-2 310.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 310.88 USD (21)
Wachstum pro Monat :
-33.40%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 085.50 USD
Maximaler:
4 203.07 USD (116.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
65.68% (153.44 USD)
Kapital:
8.56% (389.28 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|339
|AUDUSD
|5
|GBPNZD
|4
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|USDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|2
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|EURCHF
|2
|CHFJPY
|2
|EURAUD
|2
|GBPJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CADJPY
|1
|AUDCHF
|1
|EURNZD
|1
|AUDNZD
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-523
|AUDUSD
|2
|GBPNZD
|-13
|NZDUSD
|-10
|USDJPY
|0
|USDCAD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPUSD
|-9
|EURUSD
|0
|EURGBP
|2
|USDCHF
|-9
|EURCHF
|11
|CHFJPY
|-11
|EURAUD
|-14
|GBPJPY
|-4
|AUDCAD
|-1
|CADJPY
|3
|AUDCHF
|2
|EURNZD
|-3
|AUDNZD
|0
|GBPAUD
|-7
|EURJPY
|6
|EURCAD
|-4
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|99K
|AUDUSD
|314
|GBPNZD
|-1.4K
|NZDUSD
|-548
|USDJPY
|513
|USDCAD
|838
|AUDJPY
|515
|GBPUSD
|-743
|EURUSD
|204
|EURGBP
|112
|USDCHF
|-400
|EURCHF
|642
|CHFJPY
|-1K
|EURAUD
|-2.2K
|GBPJPY
|-629
|AUDCAD
|-90
|CADJPY
|277
|AUDCHF
|149
|EURNZD
|-275
|AUDNZD
|-25
|GBPAUD
|-575
|EURJPY
|836
|EURCAD
|-535
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +148.94 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 21
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 450.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 310.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Let's Get Rich Together With Me !
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-25%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
83
0%
386
43%
88%
0.94
-1.49
USD
USD
66%
1:200