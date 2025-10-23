- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
9 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.12 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.19 USD (659 pips)
Brüt zarar:
-0.20 USD
Maksimum ardışık kazanç:
9 (4.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.19 USD (9)
Sharpe oranı:
1.75
Alım-satım etkinliği:
93.51%
Maks. mevduat yükü:
0.94%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
33.25
Alış işlemleri:
6 (66.67%)
Satış işlemleri:
3 (33.33%)
Kâr faktörü:
20.95
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
0.47 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
0.12 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.47% (23.69 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|4
|EURJPY
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|1
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|0
|GBPAUD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|234
|EURJPY
|98
|EURCAD
|107
|AUDUSD
|40
|GBPAUD
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.12 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.60 × 257
|
ClonTrader-Live
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 189
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.27 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.73 × 232
|
AdmiralMarkets-Live
|3.12 × 41
|
OctaFX-Real2
|3.20 × 5
|
Exness-MT5Real5
|3.27 × 84
|
Exness-MT5Real10
|3.54 × 13
|
Exness-MT5Real33
|3.63 × 178
|
BabilFinancial-LIVE
|4.00 × 1
|
Exness-MT5Real19
|4.00 × 44
|
ICTrading-MT5-4
|4.07 × 42
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.25 × 48
|
FPMarketsLLC-Live
|5.55 × 84
|
OANDA-Live-1
|5.61 × 36
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
100%
9
100%
94%
20.94
0.47
USD
USD
0%
1:300