Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live 0.00 × 2 StriforLLC-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.25 × 4 ICMarketsEU-MT5-2 0.29 × 14 RoboForex-ECN 0.60 × 257 ClonTrader-Live 0.83 × 6 Exness-MT5Real28 1.00 × 1 Exness-MT5Real7 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 1.12 × 189 Pepperstone-MT5-Live01 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 2.27 × 88 ICMarketsSC-MT5-2 2.73 × 232 AdmiralMarkets-Live 3.12 × 41 OctaFX-Real2 3.20 × 5 Exness-MT5Real5 3.27 × 84 Exness-MT5Real10 3.54 × 13 Exness-MT5Real33 3.63 × 178 BabilFinancial-LIVE 4.00 × 1 Exness-MT5Real19 4.00 × 44 ICTrading-MT5-4 4.07 × 42 TradeMaxGlobal-Live 4.25 × 48 FPMarketsLLC-Live 5.55 × 84 OANDA-Live-1 5.61 × 36 11 daha fazla...