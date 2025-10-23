- 자본
- 축소
트레이드:
1 213
이익 거래:
1 149 (94.72%)
손실 거래:
64 (5.28%)
최고의 거래:
18.28 USD
최악의 거래:
-99.74 USD
총 수익:
1 506.28 USD (206 624 pips)
총 손실:
-412.62 USD (37 159 pips)
연속 최대 이익:
73 (74.40 USD)
연속 최대 이익:
96.01 USD (68)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
99.71%
최대 입금량:
7.10%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
97
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
8.20
롱(주식매수):
563 (46.41%)
숏(주식차입매도):
650 (53.59%)
수익 요인:
3.65
기대수익:
0.90 USD
평균 이익:
1.31 USD
평균 손실:
-6.45 USD
연속 최대 손실:
3 (-1.99 USD)
연속 최대 손실:
-133.40 USD (2)
월별 성장률:
5.76%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
133.42 USD (2.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.41% (133.50 USD)
자본금별:
10.97% (658.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|147
|EURCAD
|104
|GBPAUD
|89
|AUDJPY
|86
|AUDNZD
|78
|AUDCAD
|75
|USDCHF
|75
|GBPCAD
|59
|NZDUSD
|45
|NZDJPY
|42
|AUDUSD
|39
|NZDCHF
|37
|CADCHF
|37
|EURJPY
|36
|NZDCAD
|34
|EURAUD
|31
|USDJPY
|30
|CHFJPY
|29
|GBPUSD
|24
|EURUSD
|23
|AUDCHF
|21
|CADJPY
|14
|EURNZD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|11
|EURGBP
|9
|GBPCHF
|8
|EURCHF
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|112
|EURCAD
|70
|GBPAUD
|98
|AUDJPY
|123
|AUDNZD
|30
|AUDCAD
|45
|USDCHF
|67
|GBPCAD
|55
|NZDUSD
|41
|NZDJPY
|63
|AUDUSD
|35
|NZDCHF
|37
|CADCHF
|21
|EURJPY
|34
|NZDCAD
|35
|EURAUD
|53
|USDJPY
|-108
|CHFJPY
|63
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|39
|AUDCHF
|26
|CADJPY
|41
|EURNZD
|20
|GBPJPY
|25
|USDCAD
|12
|EURGBP
|13
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|21K
|EURCAD
|11K
|GBPAUD
|16K
|AUDJPY
|18K
|AUDNZD
|6.8K
|AUDCAD
|6.4K
|USDCHF
|5.6K
|GBPCAD
|7.8K
|NZDUSD
|4.5K
|NZDJPY
|6.9K
|AUDUSD
|3.2K
|NZDCHF
|3.7K
|CADCHF
|2.3K
|EURJPY
|5.5K
|NZDCAD
|4.3K
|EURAUD
|9.1K
|USDJPY
|3.8K
|CHFJPY
|9.7K
|GBPUSD
|3.1K
|EURUSD
|4.4K
|AUDCHF
|2.3K
|CADJPY
|3.7K
|EURNZD
|2.9K
|GBPJPY
|3.9K
|USDCAD
|1.5K
|EURGBP
|664
|GBPCHF
|696
|EURCHF
|542
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.28 USD
최악의 거래: -100 USD
연속 최대 이익: 68
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +74.40 USD
연속 최대 손실: -1.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17368
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
6.1K
USD
USD
11
99%
1 213
94%
100%
3.65
0.90
USD
USD
11%
1:300