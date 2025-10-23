SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / RF H 2
Vojtech Dubina

RF H 2

Vojtech Dubina
0 reviews
Reliability
9 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 092
Profit Trades:
1 031 (94.41%)
Loss Trades:
61 (5.59%)
Best trade:
18.28 USD
Worst trade:
-99.74 USD
Gross Profit:
1 393.01 USD (192 217 pips)
Gross Loss:
-407.57 USD (36 766 pips)
Maximum consecutive wins:
73 (74.40 USD)
Maximal consecutive profit:
96.01 USD (68)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading activity:
99.71%
Max deposit load:
7.10%
Latest trade:
2 minutes ago
Trades per week:
130
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
7.39
Long Trades:
507 (46.43%)
Short Trades:
585 (53.57%)
Profit Factor:
3.42
Expected Payoff:
0.90 USD
Average Profit:
1.35 USD
Average Loss:
-6.68 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-1.99 USD)
Maximal consecutive loss:
-133.40 USD (2)
Monthly growth:
8.18%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.02 USD
Maximal:
133.42 USD (2.41%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.41% (133.50 USD)
By Equity:
10.11% (518.95 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 123
EURCAD 86
AUDJPY 86
GBPAUD 82
AUDNZD 78
USDCHF 63
AUDCAD 62
GBPCAD 56
NZDJPY 40
NZDUSD 39
NZDCHF 36
AUDUSD 32
NZDCAD 32
CADCHF 32
EURJPY 31
EURAUD 31
USDJPY 30
CHFJPY 24
EURUSD 23
GBPUSD 21
AUDCHF 21
CADJPY 14
EURNZD 12
GBPJPY 12
USDCAD 10
GBPCHF 8
EURCHF 5
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 90
EURCAD 58
AUDJPY 123
GBPAUD 92
AUDNZD 30
USDCHF 54
AUDCAD 40
GBPCAD 52
NZDJPY 62
NZDUSD 36
NZDCHF 36
AUDUSD 27
NZDCAD 34
CADCHF 18
EURJPY 31
EURAUD 53
USDJPY -108
CHFJPY 54
EURUSD 39
GBPUSD 27
AUDCHF 26
CADJPY 41
EURNZD 20
GBPJPY 25
USDCAD 11
GBPCHF 9
EURCHF 4
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 17K
EURCAD 9.2K
AUDJPY 18K
GBPAUD 15K
AUDNZD 6.8K
USDCHF 4.7K
AUDCAD 5.5K
GBPCAD 7.4K
NZDJPY 6.6K
NZDUSD 3.9K
NZDCHF 3.6K
AUDUSD 2.6K
NZDCAD 4.2K
CADCHF 2K
EURJPY 5K
EURAUD 9.1K
USDJPY 3.8K
CHFJPY 8.2K
EURUSD 4.4K
GBPUSD 2.9K
AUDCHF 2.3K
CADJPY 3.7K
EURNZD 2.9K
GBPJPY 3.9K
USDCAD 1.4K
GBPCHF 696
EURCHF 455
EURGBP 212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +18.28 USD
Worst trade: -100 USD
Maximum consecutive wins: 68
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +74.40 USD
Maximal consecutive loss: -1.99 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17296
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
109 more...
No reviews
2025.10.24 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 13:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
