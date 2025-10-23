- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 092
Profit Trades:
1 031 (94.41%)
Loss Trades:
61 (5.59%)
Best trade:
18.28 USD
Worst trade:
-99.74 USD
Gross Profit:
1 393.01 USD (192 217 pips)
Gross Loss:
-407.57 USD (36 766 pips)
Maximum consecutive wins:
73 (74.40 USD)
Maximal consecutive profit:
96.01 USD (68)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading activity:
99.71%
Max deposit load:
7.10%
Latest trade:
2 minutes ago
Trades per week:
130
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
7.39
Long Trades:
507 (46.43%)
Short Trades:
585 (53.57%)
Profit Factor:
3.42
Expected Payoff:
0.90 USD
Average Profit:
1.35 USD
Average Loss:
-6.68 USD
Maximum consecutive losses:
3 (-1.99 USD)
Maximal consecutive loss:
-133.40 USD (2)
Monthly growth:
8.18%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.02 USD
Maximal:
133.42 USD (2.41%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.41% (133.50 USD)
By Equity:
10.11% (518.95 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|123
|EURCAD
|86
|AUDJPY
|86
|GBPAUD
|82
|AUDNZD
|78
|USDCHF
|63
|AUDCAD
|62
|GBPCAD
|56
|NZDJPY
|40
|NZDUSD
|39
|NZDCHF
|36
|AUDUSD
|32
|NZDCAD
|32
|CADCHF
|32
|EURJPY
|31
|EURAUD
|31
|USDJPY
|30
|CHFJPY
|24
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|21
|AUDCHF
|21
|CADJPY
|14
|EURNZD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|10
|GBPCHF
|8
|EURCHF
|5
|EURGBP
|3
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|90
|EURCAD
|58
|AUDJPY
|123
|GBPAUD
|92
|AUDNZD
|30
|USDCHF
|54
|AUDCAD
|40
|GBPCAD
|52
|NZDJPY
|62
|NZDUSD
|36
|NZDCHF
|36
|AUDUSD
|27
|NZDCAD
|34
|CADCHF
|18
|EURJPY
|31
|EURAUD
|53
|USDJPY
|-108
|CHFJPY
|54
|EURUSD
|39
|GBPUSD
|27
|AUDCHF
|26
|CADJPY
|41
|EURNZD
|20
|GBPJPY
|25
|USDCAD
|11
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|4
|EURGBP
|3
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|17K
|EURCAD
|9.2K
|AUDJPY
|18K
|GBPAUD
|15K
|AUDNZD
|6.8K
|USDCHF
|4.7K
|AUDCAD
|5.5K
|GBPCAD
|7.4K
|NZDJPY
|6.6K
|NZDUSD
|3.9K
|NZDCHF
|3.6K
|AUDUSD
|2.6K
|NZDCAD
|4.2K
|CADCHF
|2K
|EURJPY
|5K
|EURAUD
|9.1K
|USDJPY
|3.8K
|CHFJPY
|8.2K
|EURUSD
|4.4K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDCHF
|2.3K
|CADJPY
|3.7K
|EURNZD
|2.9K
|GBPJPY
|3.9K
|USDCAD
|1.4K
|GBPCHF
|696
|EURCHF
|455
|EURGBP
|212
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +18.28 USD
Worst trade: -100 USD
Maximum consecutive wins: 68
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +74.40 USD
Maximal consecutive loss: -1.99 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-ECN" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17296
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
