Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 1 StriforLLC-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Coinexx-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.08 × 24 Exness-MT5Real12 0.09 × 66 ICMarkets-MT5 0.25 × 4 Tickmill-Live 0.29 × 24 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 Exness-MT5Real7 0.50 × 4 RoboMarketsDE-ECN 0.50 × 2 RoboForex-ECN 0.55 × 946 Alpari-MT5 0.58 × 12 TitanFX-MT5-01 0.67 × 3 ICMarketsSC-MT5 0.78 × 750 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 BlackBullMarkets-Live 0.97 × 136 ICMarketsSC-MT5-4 1.21 × 257 ICMarketsEU-MT5-2 1.33 × 104 Exness-MT5Real28 1.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 1.85 × 385 Alpari-Real01 2.00 × 1 ForexClub-MT5 Real Server 2.29 × 14 ICTrading-MT5-4 2.33 × 79