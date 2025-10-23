- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 102
利益トレード:
1 041 (94.46%)
損失トレード:
61 (5.54%)
ベストトレード:
18.28 USD
最悪のトレード:
-99.74 USD
総利益:
1 401.07 USD (193 070 pips)
総損失:
-407.70 USD (36 766 pips)
最大連続の勝ち:
73 (74.40 USD)
最大連続利益:
96.01 USD (68)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
99.71%
最大入金額:
7.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.45
長いトレード:
513 (46.55%)
短いトレード:
589 (53.45%)
プロフィットファクター:
3.44
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
1.35 USD
平均損失:
-6.68 USD
最大連続の負け:
3 (-1.99 USD)
最大連続損失:
-133.40 USD (2)
月間成長:
6.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
133.42 USD (2.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.41% (133.50 USD)
エクイティによる:
10.37% (622.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|123
|EURCAD
|92
|AUDJPY
|86
|GBPAUD
|82
|AUDNZD
|78
|AUDCAD
|63
|USDCHF
|63
|GBPCAD
|56
|NZDJPY
|40
|NZDUSD
|39
|NZDCHF
|36
|NZDCAD
|33
|CADCHF
|33
|AUDUSD
|32
|EURJPY
|31
|EURAUD
|31
|USDJPY
|30
|CHFJPY
|24
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|21
|AUDCHF
|21
|CADJPY
|14
|EURNZD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|10
|GBPCHF
|8
|EURCHF
|5
|EURGBP
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|90
|EURCAD
|62
|AUDJPY
|123
|GBPAUD
|92
|AUDNZD
|30
|AUDCAD
|40
|USDCHF
|54
|GBPCAD
|52
|NZDJPY
|62
|NZDUSD
|36
|NZDCHF
|36
|NZDCAD
|35
|CADCHF
|19
|AUDUSD
|27
|EURJPY
|31
|EURAUD
|53
|USDJPY
|-108
|CHFJPY
|54
|EURUSD
|39
|GBPUSD
|27
|AUDCHF
|26
|CADJPY
|41
|EURNZD
|20
|GBPJPY
|25
|USDCAD
|11
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|4
|EURGBP
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|17K
|EURCAD
|9.7K
|AUDJPY
|18K
|GBPAUD
|15K
|AUDNZD
|6.8K
|AUDCAD
|5.6K
|USDCHF
|4.7K
|GBPCAD
|7.4K
|NZDJPY
|6.6K
|NZDUSD
|3.9K
|NZDCHF
|3.6K
|NZDCAD
|4.3K
|CADCHF
|2.1K
|AUDUSD
|2.6K
|EURJPY
|5K
|EURAUD
|9.1K
|USDJPY
|3.8K
|CHFJPY
|8.2K
|EURUSD
|4.4K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDCHF
|2.3K
|CADJPY
|3.7K
|EURNZD
|2.9K
|GBPJPY
|3.9K
|USDCAD
|1.4K
|GBPCHF
|696
|EURCHF
|455
|EURGBP
|312
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.28 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 68
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +74.40 USD
最大連続損失: -1.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17299
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
