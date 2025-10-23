シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RF H 2
Vojtech Dubina

RF H 2

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 102
利益トレード:
1 041 (94.46%)
損失トレード:
61 (5.54%)
ベストトレード:
18.28 USD
最悪のトレード:
-99.74 USD
総利益:
1 401.07 USD (193 070 pips)
総損失:
-407.70 USD (36 766 pips)
最大連続の勝ち:
73 (74.40 USD)
最大連続利益:
96.01 USD (68)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
99.71%
最大入金額:
7.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
7.45
長いトレード:
513 (46.55%)
短いトレード:
589 (53.45%)
プロフィットファクター:
3.44
期待されたペイオフ:
0.90 USD
平均利益:
1.35 USD
平均損失:
-6.68 USD
最大連続の負け:
3 (-1.99 USD)
最大連続損失:
-133.40 USD (2)
月間成長:
6.99%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
133.42 USD (2.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.41% (133.50 USD)
エクイティによる:
10.37% (622.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 123
EURCAD 92
AUDJPY 86
GBPAUD 82
AUDNZD 78
AUDCAD 63
USDCHF 63
GBPCAD 56
NZDJPY 40
NZDUSD 39
NZDCHF 36
NZDCAD 33
CADCHF 33
AUDUSD 32
EURJPY 31
EURAUD 31
USDJPY 30
CHFJPY 24
EURUSD 23
GBPUSD 21
AUDCHF 21
CADJPY 14
EURNZD 12
GBPJPY 12
USDCAD 10
GBPCHF 8
EURCHF 5
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 90
EURCAD 62
AUDJPY 123
GBPAUD 92
AUDNZD 30
AUDCAD 40
USDCHF 54
GBPCAD 52
NZDJPY 62
NZDUSD 36
NZDCHF 36
NZDCAD 35
CADCHF 19
AUDUSD 27
EURJPY 31
EURAUD 53
USDJPY -108
CHFJPY 54
EURUSD 39
GBPUSD 27
AUDCHF 26
CADJPY 41
EURNZD 20
GBPJPY 25
USDCAD 11
GBPCHF 9
EURCHF 4
EURGBP 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 17K
EURCAD 9.7K
AUDJPY 18K
GBPAUD 15K
AUDNZD 6.8K
AUDCAD 5.6K
USDCHF 4.7K
GBPCAD 7.4K
NZDJPY 6.6K
NZDUSD 3.9K
NZDCHF 3.6K
NZDCAD 4.3K
CADCHF 2.1K
AUDUSD 2.6K
EURJPY 5K
EURAUD 9.1K
USDJPY 3.8K
CHFJPY 8.2K
EURUSD 4.4K
GBPUSD 2.9K
AUDCHF 2.3K
CADJPY 3.7K
EURNZD 2.9K
GBPJPY 3.9K
USDCAD 1.4K
GBPCHF 696
EURCHF 455
EURGBP 312
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.28 USD
最悪のトレード: -100 USD
最大連続の勝ち: 68
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +74.40 USD
最大連続損失: -1.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17299
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
112 より多く...
レビューなし
2025.10.24 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 13:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
