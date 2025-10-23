- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.40 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.60 USD (1 123 pips)
Perdita lorda:
-0.21 USD
Vincite massime consecutive:
12 (7.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.60 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.56
Attività di trading:
93.51%
Massimo carico di deposito:
0.94%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
61.58
Long Trade:
9 (75.00%)
Short Trade:
3 (25.00%)
Fattore di profitto:
36.19
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
0.63 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.12 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.47% (23.69 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|4
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|2
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPNZD
|1
|GBPAUD
|3
|EURJPY
|1
|EURCAD
|1
|AUDUSD
|0
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPNZD
|234
|GBPAUD
|504
|EURJPY
|98
|EURCAD
|107
|AUDUSD
|40
|GBPUSD
|140
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.40 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.60 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.08 × 24
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
Tickmill-Live
|0.29 × 24
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|0.65 × 728
|
TitanFX-MT5-01
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|0.85 × 643
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
Exness-MT5Real7
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.12 × 189
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.33 × 104
|
Exness-MT5Real28
|1.50 × 2
|
Alpari-Real01
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.29 × 14
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.50 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|2.54 × 300
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
85%
12
100%
94%
36.19
0.63
USD
USD
0%
1:300