Vojtech Dubina

RF H 2

Vojtech Dubina
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 102
Negociações com lucro:
1 041 (94.46%)
Negociações com perda:
61 (5.54%)
Melhor negociação:
18.28 USD
Pior negociação:
-99.74 USD
Lucro bruto:
1 401.07 USD (193 070 pips)
Perda bruta:
-407.70 USD (36 766 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (74.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
96.01 USD (68)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
99.71%
Depósito máximo carregado:
7.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
67
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
7.45
Negociações longas:
513 (46.55%)
Negociações curtas:
589 (53.45%)
Fator de lucro:
3.44
Valor esperado:
0.90 USD
Lucro médio:
1.35 USD
Perda média:
-6.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-133.40 USD (2)
Crescimento mensal:
6.99%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
133.42 USD (2.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.41% (133.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.37% (622.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPNZD 123
EURCAD 92
AUDJPY 86
GBPAUD 82
AUDNZD 78
AUDCAD 63
USDCHF 63
GBPCAD 56
NZDJPY 40
NZDUSD 39
NZDCHF 36
NZDCAD 33
CADCHF 33
AUDUSD 32
EURJPY 31
EURAUD 31
USDJPY 30
CHFJPY 24
EURUSD 23
GBPUSD 21
AUDCHF 21
CADJPY 14
EURNZD 12
GBPJPY 12
USDCAD 10
GBPCHF 8
EURCHF 5
EURGBP 4
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPNZD 90
EURCAD 62
AUDJPY 123
GBPAUD 92
AUDNZD 30
AUDCAD 40
USDCHF 54
GBPCAD 52
NZDJPY 62
NZDUSD 36
NZDCHF 36
NZDCAD 35
CADCHF 19
AUDUSD 27
EURJPY 31
EURAUD 53
USDJPY -108
CHFJPY 54
EURUSD 39
GBPUSD 27
AUDCHF 26
CADJPY 41
EURNZD 20
GBPJPY 25
USDCAD 11
GBPCHF 9
EURCHF 4
EURGBP 5
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPNZD 17K
EURCAD 9.7K
AUDJPY 18K
GBPAUD 15K
AUDNZD 6.8K
AUDCAD 5.6K
USDCHF 4.7K
GBPCAD 7.4K
NZDJPY 6.6K
NZDUSD 3.9K
NZDCHF 3.6K
NZDCAD 4.3K
CADCHF 2.1K
AUDUSD 2.6K
EURJPY 5K
EURAUD 9.1K
USDJPY 3.8K
CHFJPY 8.2K
EURUSD 4.4K
GBPUSD 2.9K
AUDCHF 2.3K
CADJPY 3.7K
EURNZD 2.9K
GBPJPY 3.9K
USDCAD 1.4K
GBPCHF 696
EURCHF 455
EURGBP 312
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.28 USD
Pior negociação: -100 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 68
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +74.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17299
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Sem comentários
2025.10.24 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 13:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.