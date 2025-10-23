СигналыРазделы
Vojtech Dubina

RF H 2

Vojtech Dubina
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 098
Прибыльных трейдов:
1 037 (94.44%)
Убыточных трейдов:
61 (5.56%)
Лучший трейд:
18.28 USD
Худший трейд:
-99.74 USD
Общая прибыль:
1 396.76 USD (192 736 pips)
Общий убыток:
-407.66 USD (36 766 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (74.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
96.01 USD (68)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
99.71%
Макс. загрузка депозита:
7.10%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
122
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.41
Длинных трейдов:
513 (46.72%)
Коротких трейдов:
585 (53.28%)
Профит фактор:
3.43
Мат. ожидание:
0.90 USD
Средняя прибыль:
1.35 USD
Средний убыток:
-6.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-133.40 USD (2)
Прирост в месяц:
8.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
133.42 USD (2.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.41% (133.50 USD)
По эквити:
10.11% (518.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD 123
EURCAD 92
AUDJPY 86
GBPAUD 82
AUDNZD 78
USDCHF 63
AUDCAD 62
GBPCAD 56
NZDJPY 40
NZDUSD 39
NZDCHF 36
AUDUSD 32
NZDCAD 32
CADCHF 32
EURJPY 31
EURAUD 31
USDJPY 30
CHFJPY 24
EURUSD 23
GBPUSD 21
AUDCHF 21
CADJPY 14
EURNZD 12
GBPJPY 12
USDCAD 10
GBPCHF 8
EURCHF 5
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD 90
EURCAD 62
AUDJPY 123
GBPAUD 92
AUDNZD 30
USDCHF 54
AUDCAD 40
GBPCAD 52
NZDJPY 62
NZDUSD 36
NZDCHF 36
AUDUSD 27
NZDCAD 34
CADCHF 18
EURJPY 31
EURAUD 53
USDJPY -108
CHFJPY 54
EURUSD 39
GBPUSD 27
AUDCHF 26
CADJPY 41
EURNZD 20
GBPJPY 25
USDCAD 11
GBPCHF 9
EURCHF 4
EURGBP 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD 17K
EURCAD 9.7K
AUDJPY 18K
GBPAUD 15K
AUDNZD 6.8K
USDCHF 4.7K
AUDCAD 5.5K
GBPCAD 7.4K
NZDJPY 6.6K
NZDUSD 3.9K
NZDCHF 3.6K
AUDUSD 2.6K
NZDCAD 4.2K
CADCHF 2K
EURJPY 5K
EURAUD 9.1K
USDJPY 3.8K
CHFJPY 8.2K
EURUSD 4.4K
GBPUSD 2.9K
AUDCHF 2.3K
CADJPY 3.7K
EURNZD 2.9K
GBPJPY 3.9K
USDCAD 1.4K
GBPCHF 696
EURCHF 455
EURGBP 212
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.28 USD
Худший трейд: -100 USD
Макс. серия выигрышей: 68
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +74.40 USD
Макс. убыток в серии: -1.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17296
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
еще 109...
Нет отзывов
2025.10.24 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 13:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RF H 2
30 USD в месяц
20%
0
0
USD
6K
USD
9
100%
1 098
94%
100%
3.42
0.90
USD
10%
1:300
Копировать

