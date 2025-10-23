信号部分
RF H 2
Vojtech Dubina

RF H 2

Vojtech Dubina
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 098
盈利交易:
1 037 (94.44%)
亏损交易:
61 (5.56%)
最好交易:
18.28 USD
最差交易:
-99.74 USD
毛利:
1 396.76 USD (192 736 pips)
毛利亏损:
-407.66 USD (36 766 pips)
最大连续赢利:
73 (74.40 USD)
最大连续盈利:
96.01 USD (68)
夏普比率:
0.23
交易活动:
99.71%
最大入金加载:
7.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
122
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.41
长期交易:
513 (46.72%)
短期交易:
585 (53.28%)
利润因子:
3.43
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
1.35 USD
平均损失:
-6.68 USD
最大连续失误:
3 (-1.99 USD)
最大连续亏损:
-133.40 USD (2)
每月增长:
8.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
133.42 USD (2.41%)
相对跌幅:
结余:
2.41% (133.50 USD)
净值:
10.11% (518.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 123
EURCAD 92
AUDJPY 86
GBPAUD 82
AUDNZD 78
USDCHF 63
AUDCAD 62
GBPCAD 56
NZDJPY 40
NZDUSD 39
NZDCHF 36
AUDUSD 32
NZDCAD 32
CADCHF 32
EURJPY 31
EURAUD 31
USDJPY 30
CHFJPY 24
EURUSD 23
GBPUSD 21
AUDCHF 21
CADJPY 14
EURNZD 12
GBPJPY 12
USDCAD 10
GBPCHF 8
EURCHF 5
EURGBP 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 90
EURCAD 62
AUDJPY 123
GBPAUD 92
AUDNZD 30
USDCHF 54
AUDCAD 40
GBPCAD 52
NZDJPY 62
NZDUSD 36
NZDCHF 36
AUDUSD 27
NZDCAD 34
CADCHF 18
EURJPY 31
EURAUD 53
USDJPY -108
CHFJPY 54
EURUSD 39
GBPUSD 27
AUDCHF 26
CADJPY 41
EURNZD 20
GBPJPY 25
USDCAD 11
GBPCHF 9
EURCHF 4
EURGBP 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 17K
EURCAD 9.7K
AUDJPY 18K
GBPAUD 15K
AUDNZD 6.8K
USDCHF 4.7K
AUDCAD 5.5K
GBPCAD 7.4K
NZDJPY 6.6K
NZDUSD 3.9K
NZDCHF 3.6K
AUDUSD 2.6K
NZDCAD 4.2K
CADCHF 2K
EURJPY 5K
EURAUD 9.1K
USDJPY 3.8K
CHFJPY 8.2K
EURUSD 4.4K
GBPUSD 2.9K
AUDCHF 2.3K
CADJPY 3.7K
EURNZD 2.9K
GBPJPY 3.9K
USDCAD 1.4K
GBPCHF 696
EURCHF 455
EURGBP 212
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.28 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 68
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +74.40 USD
最大连续亏损: -1.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17296
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
2025.10.24 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 13:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
