- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 098
盈利交易:
1 037 (94.44%)
亏损交易:
61 (5.56%)
最好交易:
18.28 USD
最差交易:
-99.74 USD
毛利:
1 396.76 USD (192 736 pips)
毛利亏损:
-407.66 USD (36 766 pips)
最大连续赢利:
73 (74.40 USD)
最大连续盈利:
96.01 USD (68)
夏普比率:
0.23
交易活动:
99.71%
最大入金加载:
7.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
122
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.41
长期交易:
513 (46.72%)
短期交易:
585 (53.28%)
利润因子:
3.43
预期回报:
0.90 USD
平均利润:
1.35 USD
平均损失:
-6.68 USD
最大连续失误:
3 (-1.99 USD)
最大连续亏损:
-133.40 USD (2)
每月增长:
8.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
133.42 USD (2.41%)
相对跌幅:
结余:
2.41% (133.50 USD)
净值:
10.11% (518.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|123
|EURCAD
|92
|AUDJPY
|86
|GBPAUD
|82
|AUDNZD
|78
|USDCHF
|63
|AUDCAD
|62
|GBPCAD
|56
|NZDJPY
|40
|NZDUSD
|39
|NZDCHF
|36
|AUDUSD
|32
|NZDCAD
|32
|CADCHF
|32
|EURJPY
|31
|EURAUD
|31
|USDJPY
|30
|CHFJPY
|24
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|21
|AUDCHF
|21
|CADJPY
|14
|EURNZD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCAD
|10
|GBPCHF
|8
|EURCHF
|5
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD
|90
|EURCAD
|62
|AUDJPY
|123
|GBPAUD
|92
|AUDNZD
|30
|USDCHF
|54
|AUDCAD
|40
|GBPCAD
|52
|NZDJPY
|62
|NZDUSD
|36
|NZDCHF
|36
|AUDUSD
|27
|NZDCAD
|34
|CADCHF
|18
|EURJPY
|31
|EURAUD
|53
|USDJPY
|-108
|CHFJPY
|54
|EURUSD
|39
|GBPUSD
|27
|AUDCHF
|26
|CADJPY
|41
|EURNZD
|20
|GBPJPY
|25
|USDCAD
|11
|GBPCHF
|9
|EURCHF
|4
|EURGBP
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD
|17K
|EURCAD
|9.7K
|AUDJPY
|18K
|GBPAUD
|15K
|AUDNZD
|6.8K
|USDCHF
|4.7K
|AUDCAD
|5.5K
|GBPCAD
|7.4K
|NZDJPY
|6.6K
|NZDUSD
|3.9K
|NZDCHF
|3.6K
|AUDUSD
|2.6K
|NZDCAD
|4.2K
|CADCHF
|2K
|EURJPY
|5K
|EURAUD
|9.1K
|USDJPY
|3.8K
|CHFJPY
|8.2K
|EURUSD
|4.4K
|GBPUSD
|2.9K
|AUDCHF
|2.3K
|CADJPY
|3.7K
|EURNZD
|2.9K
|GBPJPY
|3.9K
|USDCAD
|1.4K
|GBPCHF
|696
|EURCHF
|455
|EURGBP
|212
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.28 USD
最差交易: -100 USD
最大连续赢利: 68
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +74.40 USD
最大连续亏损: -1.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
RoboForex-ECN
|1.23 × 17296
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
6K
USD
USD
9
100%
1 098
94%
100%
3.42
0.90
USD
USD
10%
1:300