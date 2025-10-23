SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / RF H 2
Vojtech Dubina

RF H 2

Vojtech Dubina
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 102
Transacciones Rentables:
1 041 (94.46%)
Transacciones Irrentables:
61 (5.54%)
Mejor transacción:
18.28 USD
Peor transacción:
-99.74 USD
Beneficio Bruto:
1 401.07 USD (193 070 pips)
Pérdidas Brutas:
-407.70 USD (36 766 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
73 (74.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
96.01 USD (68)
Ratio de Sharpe:
0.23
Actividad comercial:
99.71%
Carga máxima del depósito:
7.10%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
67
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
7.45
Transacciones Largas:
513 (46.55%)
Transacciones Cortas:
589 (53.45%)
Factor de Beneficio:
3.44
Beneficio Esperado:
0.90 USD
Beneficio medio:
1.35 USD
Pérdidas medias:
-6.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-133.40 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.99%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
133.42 USD (2.41%)
Reducción relativa:
De balance:
2.41% (133.50 USD)
De fondos:
10.37% (622.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 123
EURCAD 92
AUDJPY 86
GBPAUD 82
AUDNZD 78
AUDCAD 63
USDCHF 63
GBPCAD 56
NZDJPY 40
NZDUSD 39
NZDCHF 36
NZDCAD 33
CADCHF 33
AUDUSD 32
EURJPY 31
EURAUD 31
USDJPY 30
CHFJPY 24
EURUSD 23
GBPUSD 21
AUDCHF 21
CADJPY 14
EURNZD 12
GBPJPY 12
USDCAD 10
GBPCHF 8
EURCHF 5
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 90
EURCAD 62
AUDJPY 123
GBPAUD 92
AUDNZD 30
AUDCAD 40
USDCHF 54
GBPCAD 52
NZDJPY 62
NZDUSD 36
NZDCHF 36
NZDCAD 35
CADCHF 19
AUDUSD 27
EURJPY 31
EURAUD 53
USDJPY -108
CHFJPY 54
EURUSD 39
GBPUSD 27
AUDCHF 26
CADJPY 41
EURNZD 20
GBPJPY 25
USDCAD 11
GBPCHF 9
EURCHF 4
EURGBP 5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 17K
EURCAD 9.7K
AUDJPY 18K
GBPAUD 15K
AUDNZD 6.8K
AUDCAD 5.6K
USDCHF 4.7K
GBPCAD 7.4K
NZDJPY 6.6K
NZDUSD 3.9K
NZDCHF 3.6K
NZDCAD 4.3K
CADCHF 2.1K
AUDUSD 2.6K
EURJPY 5K
EURAUD 9.1K
USDJPY 3.8K
CHFJPY 8.2K
EURUSD 4.4K
GBPUSD 2.9K
AUDCHF 2.3K
CADJPY 3.7K
EURNZD 2.9K
GBPJPY 3.9K
USDCAD 1.4K
GBPCHF 696
EURCHF 455
EURGBP 312
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.28 USD
Peor transacción: -100 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 68
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +74.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
RoboForex-ECN
1.23 × 17299
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
otros 112...
No hay comentarios
2025.10.24 15:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 02:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 13:11
Share of trading days is too low
2025.10.23 13:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 10:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 10:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 10:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 10:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RF H 2
30 USD al mes
20%
0
0
USD
6K
USD
10
100%
1 102
94%
100%
3.43
0.90
USD
10%
1:300
