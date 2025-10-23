- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
479 (96.18%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (3.82%)
En iyi işlem:
563.51 USD
En kötü işlem:
-55.79 USD
Brüt kâr:
1 677.26 USD (1 671 524 pips)
Brüt zarar:
-448.84 USD (448 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
266 (61.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
678.94 USD (27)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
13.65
Alış işlemleri:
496 (99.60%)
Satış işlemleri:
2 (0.40%)
Kâr faktörü:
3.74
Beklenen getiri:
2.47 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-23.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-55.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.79 USD (1)
Aylık büyüme:
84.06%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.17 USD
Maksimum:
89.99 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|498
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +563.51 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
