Sinyaller / MetaTrader 5 / CHoCH Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri

CHoCH Flowcon

Mr Numsin Ketchaisri
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
498
Kârla kapanan işlemler:
479 (96.18%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (3.82%)
En iyi işlem:
563.51 USD
En kötü işlem:
-55.79 USD
Brüt kâr:
1 677.26 USD (1 671 524 pips)
Brüt zarar:
-448.84 USD (448 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
266 (61.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
678.94 USD (27)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
13.65
Alış işlemleri:
496 (99.60%)
Satış işlemleri:
2 (0.40%)
Kâr faktörü:
3.74
Beklenen getiri:
2.47 USD
Ortalama kâr:
3.50 USD
Ortalama zarar:
-23.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-55.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.79 USD (1)
Aylık büyüme:
84.06%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.17 USD
Maksimum:
89.99 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 498
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +563.51 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +61.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -55.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
