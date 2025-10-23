- 成长
交易:
561
盈利交易:
535 (95.36%)
亏损交易:
26 (4.63%)
最好交易:
563.51 USD
最差交易:
-55.79 USD
毛利:
1 931.53 USD (1 924 658 pips)
毛利亏损:
-619.00 USD (614 996 pips)
最大连续赢利:
266 (61.91 USD)
最大连续盈利:
678.94 USD (27)
夏普比率:
0.10
交易活动:
25.48%
最大入金加载:
4.27%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
6 小时
采收率:
8.61
长期交易:
556 (99.11%)
短期交易:
5 (0.89%)
利润因子:
3.12
预期回报:
2.34 USD
平均利润:
3.61 USD
平均损失:
-23.81 USD
最大连续失误:
3 (-60.17 USD)
最大连续亏损:
-60.17 USD (3)
每月增长:
7.88%
年度预测:
95.63%
算法交易:
87%
结余跌幅:
绝对:
69.17 USD
最大值:
152.36 USD (6.68%)
相对跌幅:
结余:
14.45% (152.36 USD)
净值:
4.90% (49.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|561
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
最好交易: +563.51 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 27
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +61.91 USD
最大连续亏损: -60.17 USD
