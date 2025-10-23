- 자본
- 축소
트레이드:
572
이익 거래:
545 (95.27%)
손실 거래:
27 (4.72%)
최고의 거래:
563.51 USD
최악의 거래:
-55.79 USD
총 수익:
2 014.14 USD (2 005 249 pips)
총 손실:
-625.81 USD (618 399 pips)
연속 최대 이익:
266 (61.91 USD)
연속 최대 이익:
678.94 USD (27)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
34.97%
최대 입금량:
4.27%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
9.11
롱(주식매수):
567 (99.13%)
숏(주식차입매도):
5 (0.87%)
수익 요인:
3.22
기대수익:
2.43 USD
평균 이익:
3.70 USD
평균 손실:
-23.18 USD
연속 최대 손실:
3 (-60.17 USD)
연속 최대 손실:
-60.17 USD (3)
월별 성장률:
14.25%
연간 예측:
172.90%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
69.17 USD
최대한의:
152.36 USD (6.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.45% (152.36 USD)
자본금별:
25.66% (261.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|572
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.4M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +563.51 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +61.91 USD
연속 최대 손실: -60.17 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real39"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
