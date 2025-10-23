- Прирост
Всего трейдов:
560
Прибыльных трейдов:
534 (95.35%)
Убыточных трейдов:
26 (4.64%)
Лучший трейд:
563.51 USD
Худший трейд:
-55.79 USD
Общая прибыль:
1 924.38 USD (1 917 509 pips)
Общий убыток:
-619.00 USD (614 996 pips)
Макс. серия выигрышей:
266 (61.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
678.94 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
23.59%
Макс. загрузка депозита:
4.27%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
8.57
Длинных трейдов:
555 (99.11%)
Коротких трейдов:
5 (0.89%)
Профит фактор:
3.11
Мат. ожидание:
2.33 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-23.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-60.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.17 USD (3)
Прирост в месяц:
7.39%
Годовой прогноз:
92.40%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.17 USD
Максимальная:
152.36 USD (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.45% (152.36 USD)
По эквити:
4.90% (49.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|560
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +563.51 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +61.91 USD
Макс. убыток в серии: -60.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
