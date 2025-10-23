СигналыРазделы
Crazy Whale Gold Research

Mr Numsin Ketchaisri
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 185%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
560
Прибыльных трейдов:
534 (95.35%)
Убыточных трейдов:
26 (4.64%)
Лучший трейд:
563.51 USD
Худший трейд:
-55.79 USD
Общая прибыль:
1 924.38 USD (1 917 509 pips)
Общий убыток:
-619.00 USD (614 996 pips)
Макс. серия выигрышей:
266 (61.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
678.94 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
23.59%
Макс. загрузка депозита:
4.27%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
8.57
Длинных трейдов:
555 (99.11%)
Коротких трейдов:
5 (0.89%)
Профит фактор:
3.11
Мат. ожидание:
2.33 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-23.81 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-60.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.17 USD (3)
Прирост в месяц:
7.39%
Годовой прогноз:
92.40%
Алготрейдинг:
87%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.17 USD
Максимальная:
152.36 USD (6.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.45% (152.36 USD)
По эквити:
4.90% (49.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 560
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +563.51 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +61.91 USD
Макс. убыток в серии: -60.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real39" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.12 02:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
