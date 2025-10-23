SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Crazy Whale Gold Research
Mr Numsin Ketchaisri

Crazy Whale Gold Research

Mr Numsin Ketchaisri
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 188%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
562
Transacciones Rentables:
536 (95.37%)
Transacciones Irrentables:
26 (4.63%)
Mejor transacción:
563.51 USD
Peor transacción:
-55.79 USD
Beneficio Bruto:
1 933.53 USD (1 926 657 pips)
Pérdidas Brutas:
-619.00 USD (614 996 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
266 (61.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
678.94 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
25.48%
Carga máxima del depósito:
4.27%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
8.63
Transacciones Largas:
557 (99.11%)
Transacciones Cortas:
5 (0.89%)
Factor de Beneficio:
3.12
Beneficio Esperado:
2.34 USD
Beneficio medio:
3.61 USD
Pérdidas medias:
-23.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-60.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.17 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.10%
Pronóstico anual:
98.23%
Trading algorítmico:
87%
Reducción de balance:
Absoluto:
69.17 USD
Máxima:
152.36 USD (6.68%)
Reducción relativa:
De balance:
14.45% (152.36 USD)
De fondos:
4.90% (49.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 562
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +563.51 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +61.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -60.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real39" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.12 02:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
