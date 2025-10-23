- Crescimento
Negociações:
562
Negociações com lucro:
536 (95.37%)
Negociações com perda:
26 (4.63%)
Melhor negociação:
563.51 USD
Pior negociação:
-55.79 USD
Lucro bruto:
1 933.53 USD (1 926 657 pips)
Perda bruta:
-619.00 USD (614 996 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
266 (61.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
678.94 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
25.48%
Depósito máximo carregado:
4.27%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
8.63
Negociações longas:
557 (99.11%)
Negociações curtas:
5 (0.89%)
Fator de lucro:
3.12
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
3.61 USD
Perda média:
-23.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-60.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.17 USD (3)
Crescimento mensal:
8.10%
Previsão anual:
98.23%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
69.17 USD
Máximo:
152.36 USD (6.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.45% (152.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.90% (49.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|562
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
