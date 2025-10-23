SinaisSeções
Mr Numsin Ketchaisri

Crazy Whale Gold Research

Mr Numsin Ketchaisri
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 188%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
562
Negociações com lucro:
536 (95.37%)
Negociações com perda:
26 (4.63%)
Melhor negociação:
563.51 USD
Pior negociação:
-55.79 USD
Lucro bruto:
1 933.53 USD (1 926 657 pips)
Perda bruta:
-619.00 USD (614 996 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
266 (61.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
678.94 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
25.48%
Depósito máximo carregado:
4.27%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
8.63
Negociações longas:
557 (99.11%)
Negociações curtas:
5 (0.89%)
Fator de lucro:
3.12
Valor esperado:
2.34 USD
Lucro médio:
3.61 USD
Perda média:
-23.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-60.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.17 USD (3)
Crescimento mensal:
8.10%
Previsão anual:
98.23%
Algotrading:
87%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
69.17 USD
Máximo:
152.36 USD (6.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.45% (152.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.90% (49.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 562
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +563.51 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +61.91 USD
Máxima perda consecutiva: -60.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real39" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.11.12 02:20
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 15:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
